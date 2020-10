Aufgrund der rasanten Infektionsdynamik im ganzen Land trifft sich Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs, um über neue Maßnahmen zu beraten. Vor dem Termin sickern erste Details durch. Demnach sollen sich Bürgerinnen und Bürger auf neue Einschränkungen einstellen.

Der Bund will eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie schon dann einführen, wenn in einer Region die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreitet. Diese Maskenpflicht soll dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, heißt es in einem Entwurf für die Beschlussvorlage der heutigen Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder.

Zudem plädiert der Bund demnach dafür, die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern sowie bei öffentlichen Veranstaltungen spätestens dann zu beschränken, wenn es in einer Region 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt. Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer bei Feiern im Familien- und Freundeskreis zugelassen sein sollen, wird in dem Entwurf offen gelassen.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen beraten Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch darüber, wie die Pandemie eingedämmt werden kann. Bei dem Treffen im Kanzleramt ab dem Mittag soll es darum gehen, ob die Länder eine einheitlichere Linie finden und Regeln verschärft werden sollen. Thema ist auch das umstrittene Beherbergungsverbot bei Reisen im Inland.