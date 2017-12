Politik

1.973.000.000.000 Euro: Deutsche Schuldenberge werden kleiner

Die Konjunktur brummt, die Steuereinnahmen fließen und die Sozialabgaben auch: Etliche öffentliche Kassen können so ihre Außenstände reduzieren. Unter dem Strich reicht die schwer vorstellbare Summe von zwei Billionen Euro für ein Rekordtief.

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen haben angesichts der guten Konjunktur ihren Schuldenberg leicht reduziert. Ende September standen sie allerdings noch immer mit fast zwei Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen in der Kreide. In der Summe sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auch alle Extrahaushalte enthalten. Auf Jahressicht verringerte sich der Schuldenberg um knapp drei Prozent auf 1,973 Billlionen. Alle Ebenen konnten ihre Verbindlichkeiten senken.

Der Dauerboom der deutschen Wirtschaft sorgt derzeit für sprudelnde Steuer- und Beitragsquellen und füllt die Kassen des Staates. Unter dem Strich stand damit der niedrigste Wert seit Beginn dieser Statistik im März 2011. Davor wurden die Extrahaushalte nicht berücksichtigt.

Die Verschuldung des Bundes verringerte sich binnen Jahresfrist um 2,4 Prozent auf 1,243 Billionen Euro. Der Bund konnte seine aufgenommenen Kredite um fast ein Drittel auf 20,6 Milliarden Euro und seine Wertpapierschulden um gut zwei Prozent auf 26 Milliarden Euro abbauen. Die Kassenkredite stiegen dagegen deutlich um mehr als 200 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro.

Die Länder waren zum Ende des dritten Quartals mit 590 Milliarden Euro verschuldet fast - vier Prozent weniger als vor einem Jahr. Hohe prozentuale Rückgänge gab es in Sachsen (minus 16,3 Prozent), Bayern (minus 16,0 Prozent), Hessen (minus 13,3 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus 9,2 Prozent). Die prozentual höchsten Zuwächse hatten Thüringen (plus 4,3 Prozent) und Hamburg (plus 2,1 Prozent).

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände sank um 3,2 Prozent auf 139,1 Milliarden Euro. Bis auf Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben die Gemeinden und Gemeindeverbände aller Länder ihre Schuldenstände reduziert.

Die Sozialversicherungen war zum Ende des dritten Quartals mit 440 Millionen Euro verschuldet. Das waren gut zehn Prozent weniger als am Ende des dritten Quartals 2016.

Quelle: n-tv.de