Nur 35 Prozent der FDP-Anhänger gehen davon aus, dass die Ampel eine bessere Arbeit machen wird als die Große Koalition. Zugleich sagt eine Mehrheit von ihnen, die FDP habe sich in den Koalitionsverhandlungen am ehesten durchgesetzt. Grünen-Anhänger sehen das ähnlich.

Nur knapp ein Viertel der Deutschen hat den Eindruck, dass SPD, Grüne und FDP sich bislang ausreichend mit der Eindämmung der Corona-Pandemie beschäftigt haben. Auf eine entsprechende Frage antworteten 68 Prozent, sie hätten diesen Eindruck nicht, und 24 Prozent, sie hätten diesen Eindruck. Das ergab eine am heutigen Donnerstag durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer.

Auch von den Anhängern aller drei künftigen Koalitionsparteien meint jeweils eine deutliche Mehrheit, dass sich die drei Ampel-Parteien bislang nicht ausreichend mit der Eindämmung der Corona-Pandemie beschäftigt haben. Bei der SPD ist das Verhältnis 32 zu 61 Prozent, bei den Grünen 25 zu 65 Prozent, bei der FDP 36 zu 57 Prozent.

Mehrheit will schärfere Maßnahmen jetzt

Ebenfalls nur eine Minderheit der Bundesbürger findet die Entscheidung von SPD, Grünen und FDP richtig, zunächst noch zehn Tage abzuwarten und dann zu prüfen, ob schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie notwendig sind. 70 Prozent sind der Meinung, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bereits jetzt verschärft werden sollten. 28 Prozent halten das Abwarten für richtig.

Unter den Anhängern der FDP spricht sich eine knappe, unter den Anhängern der SPD und der Grünen jeweils eine deutliche Mehrheit dafür aus, die Corona-Maßnahmen bereits jetzt zu verschärfen. Mehrheitlich gegen eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen sind nur die Anhänger der AfD.

FDP-Anhänger rechnen mit keiner großen Veränderung

Ein Drittel der Deutschen (33 Prozent) erwartet, dass die Ampel das Land besser regieren wird als die bisherige Große Koalition aus Union und SPD. 19 Prozent gehen davon aus, dass die künftige Koalition das Land schlechter regieren wird, 40 Prozent erwarten keinen wesentlichen Unterschied.

Deutlich unterschiedliche Erwartungen zeigen sich zwischen den Anhängern der künftigen Regierungsparteien: Während 57 Prozent der SPD-Anhänger und 79 Prozent der Grünen-Anhänger eine bessere Regierungsarbeit erwarten, zeigt sich bei den FDP-Anhängern eine gewisse Skepsis: Nur 35 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass die Ampel-Regierung eine bessere Arbeit machen wird als die Große Koalition. 16 Prozent der FDP-Anhänger erwarten eine Verschlechterung, 47 Prozent von ihnen rechnen mit keiner großen Veränderung.

Dass die künftige Koalition schlechter regieren wird als die bisherige erwarten vor allem die Anhänger der Unionsparteien (46 Prozent) und der AfD (51 Prozent). Linken-Anhänger erwarten zu 51 Prozent eine Verbesserung und nur zu 4 Prozent eine Verschlechterung.

Mehrheit der Deutschen glaubt, dass die Ampel hält

Die künftigen Koalitionsparteien haben einen "Aufbruch in eine neue Zeit" versprochen. 37 Prozent der Bundesbürger glauben, dass die Ampel diesem Anspruch gerecht werden wird. 56 Prozent glauben nicht, dass die neue Koalition diesen Anspruch einlösen kann.

Von den Anhängern von SPD und Grünen glaubt jeweils eine Mehrheit, dass die künftige Koalition diesem Anspruch gerecht werden kann, von den FDP-Anhängern glauben 59 Prozent das nicht.

59 Prozent der Bundesbürger gehen davon aus, dass die neue Ampel-Koalition vier Jahre lang halten wird. 29 Prozent glauben an einen vorzeitigen Bruch des Bündnisses. Am ehesten an ein vorzeitiges Ende der Koalition glauben die Anhänger der Union und vor allem der AfD.

Unter den FDP-Anhängern geht knapp ein Drittel (30 Prozent) davon aus, dass die Koalition keine vier Jahre halten wird. Bei der SPD sind es 5 Prozent, bei den Grünen 6 Prozent.

Mindestlohn-Anhebung wird breit unterstützt

Die künftigen Regierungsparteien haben beschlossen, die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger zu lockern. Nur eine Minderheit der Bundesbürger (28 Prozent) findet das richtig. 65 Prozent finden diese Entscheidung falsch.

Auch unter den Arbeitern und Angestellten findet eine große Mehrheit die Lockerung der Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger nicht richtig. Von den Anhängern der künftigen Regierungsparteien unterstützen nur die Grünen-Anhänger mehrheitlich diese Vereinbarung, nicht aber die Anhänger von SPD und vor allem der FDP. Den größten Rückhalt findet die Lockerung von Sanktionen für Hartz-IV-Empfängern bei den Anhängern der Linkspartei.

Die Entscheidung, den Mindestlohn künftig auf 12 Euro anzuheben, stößt dagegen bei einer großen Mehrheit (83 Prozent) auf Zustimmung. Nur wenige (13 Prozent) halten die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro für falsch. Die Zustimmung der FDP-Anhänger zu einer Anhebung des Mindestlohns fällt allerdings deutlich verhaltener aus als bei den Anhängern von SPD und Grünen. 64 Prozent der FDP-Anhänger finden die Entscheidung richtig, 35 Prozent finden sie falsch. Bei den SPD--Anhängern sind 96 Prozent dafür, bei den Grünen-Anhängern 95 Prozent.

Die meisten Deutschen denken, die FDP habe gewonnen

FDP-Chef Christian Lindner wird in der künftigen Bundesregierung das Finanzministerium übernehmen. 51 Prozent der Bundesbürger glauben, dass Lindner dieses Amt gut ausfüllen wird. 31 Prozent glauben das nicht, 18 Prozent trauen sich keine Einschätzung zu.

Während von den FDP-Anhängern fast alle (96 Prozent) erwarten, dass Lindner ein guter Finanzminister wird, glauben das von den Anhängern der SPD 47 Prozent und von den Grünen-Anhängern nur 35 Prozent. Mehrheitlich positive Erwartungen an Lindner als Finanzminister haben die Anhänger von Union und AfD.

40 Prozent der Bundesbürger haben den Eindruck, dass die FDP von den drei Ampel-Parteien in den Koalitionsverhandlungen am ehesten ihre Ziele und Vorstellungen durchsetzen konnte. 23 Prozent glauben das von der SPD, nur 13 Prozent von den Grünen.

Auch von den Anhängern der Grünen glauben die meisten (46 Prozent), die FDP habe sich mit ihren Vorstellungen am ehesten durchgesetzt, nur 13 Prozent meinen das von "ihrer" Partei. Von den SPD-Anhängern meinen ähnlich viele, die SPD (38 Prozent) beziehungsweise die FDP (31 Prozent) habe am ehesten ihre Ziele durchgesetzt. Unter den FDP-Anhängern sagt eine Mehrheit von 55 Prozent, die Liberalen hätten sich am ehesten durchgesetzt.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 25. November 2021 erhoben. Datenbasis: 1008 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.