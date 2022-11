Der G20-Gipfel führender Wirtschafts- und Schwellenländer nimmt in Indonesien trotz großer Meinungsunterschiede bei Themen wie dem Ukraine-Krieg eine gemeinsame Abschlusserklärung an. In der Erklärung heißt es, die meisten Mitglieder der G20 verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.

Die G20-Staaten haben sich auf ihrem Gipfeltreffen auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Das bestätigten mehrere Diplomaten auf Bali. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer war vor allem um deutliche Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine gerungen worden.

Bereits am Dienstag hatten sich die Chefunterhändler der Europäischen Union und der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer nach schwierigen Verhandlungen auf einen Entwurf für die Abschlusserklärung geeinigt. In dem öffentlich gewordenen Papier hieß es: "Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste."

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bestätigte am Dienstag, dass die Arbeit an der gemeinsamen G20-Abschlusserklärung praktisch abgeschlossen ist. "Unsere westlichen Kollegen haben auf jede erdenkliche Weise versucht, diese Erklärung zu politisieren, und sie haben versucht, Formulierungen reinzuschmuggeln, die eine Verurteilung der Handlungen der Russischen Föderation im Namen der ganzen G20 implizieren würden, einschließlich uns selbst", sagte Lawrow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Arbeit an dem Text sei nun aber praktisch beendet.

Der Entwurf enthalte sowohl die westliche als auch die russische Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine, so Lawrow weiter. Medienberichten zufolge hatte daher auch Moskau erwogen, die Erklärung mitzutragen - weil darin betont wird, dass nicht alle G20-Länder eine Meinung teilen.