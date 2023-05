Geschenk zur Geburt in Bayern Grüne wollen Babys Anteile an Windrädern verschaffen

Die Energiewende im Freistaat ist eines der Kernthemen der Grünen im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Bayern. Um Windkraft in der Bevölkerung attraktiver zu machen, will die Oppositionspartei der CSU mit einem ungewöhnlichen Deal für Eltern und Neugeborene Druck machen.

Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, will Kindern im Freistaat zur Geburt einen Eigentumsanteil an Windrädern schenken. "Die Windräder im Staatswald gehören dann Bayerns Kindern", erklärte Schulze beim Landesparteitag in Erlangen. Demnach solle jedes Baby im Freistaat einen 3000-Euro-Anteil an den Windrädern bekommen, und zum 18. Geburtstag eine "starke Rendite".

Die Energiewende im Freistaat ist eines der Kernthemen der Grünen im Wahlkampf vor der Landtagswahl in knapp fünf Monaten. "Die CSU blockiert neue Windräder und verhindert billigen Strom", sagte Schulze. "Sie lässt zu, dass sich Bayerns Klima ungebremst aufheizt", kritisierte sie und fügte hinzu: "Weil Markus Söder und die CSU Energiewende einfach nicht können." Söder verspreche den Menschen fälschlicherweise, sie könnten weiterhin fossile Heizanlagen in ihre Häuser einbauen. "Lasst Euch von Markus Söder keinen fossilen Schrott andrehen", sagte Schulzes Fraktionschef-Kollege Ludwig Hartmann.

Gemeinsam mit Hartmann tritt die 37-jährige Schulze als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl an. Ziel sei es, ein Wahlergebnis zu erzielen, das eine Regierungsbildung ohne die Grünen unmöglich machte, sagte Hartmann. Derzeit sind die Grünen, die 2018 als größte Oppositionspartei in den Landtag eingezogen waren, allerdings von ihrem Ziel weit entfernt - die jüngste Umfrage sieht sie bei einem Stimmenanteil von 16 Prozent. Ministerpräsident Markus Söder kann bisher für die Fortsetzung seiner Wunschkoalition mit den Freien Wählern auf eine komfortable Mehrheit hoffen.

Die bayerischen Grünen beschließen in Erlangen ihr Wahlkampfprogramm für die Landtagswahl. Schon am Freitag nominierten die Delegierten in Erlangen mit Malte Gallée (Bayreuth) und Henrike Hahn (München) ihre Spitzenkandidaten für die nächste Europawahl. Neben dem Spitzenduo aus Schulze und Hartmann und den Parteivorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski wurden am heutigen Samstag auch Staatsministerin Claudia Roth, am Sonntag die Bundesvorsitzende Ricarda Lang in Erlangen erwartet.