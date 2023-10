Alle Daten zur Landtagswahl in Hessen

AfD vor SPD und Grünen Alle Daten zur Landtagswahl in Hessen Artikel anhören

Hessen hat gewählt: In der Mitte Deutschlands verschieben sich die Mehrheitsverhältnisse. Die CDU bleibt im Wiesbadener Landtag stärkste Kraft, die AfD liegt vor der SPD und den Grünen. Die wichtigsten Zahlen im Überblick.

Die CDU geht bei der Landtagswahl in Hessen als klarer Gewinner hervor: Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kamen die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten, dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein, auf 34,6 Prozent der Stimmen. Neue zweitstärkste Kraft in Hessen ist die AfD mit 18,4 Prozent. Die Rechten erzielten damit ihr bisher bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland.

Die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin muss dagegen ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Hessen hinnehmen. Die Sozialdemokraten lagen mit 15,1 Prozent knapp vor den Grünen (14,8 Prozent). Die FDP schaffte den Wiedereinzug in den Wiesbadener Landtag mit 5,0 Prozent knapp. Die Linke scheiterte dagegen mit 3,1 Prozent deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Noch am Wahlabend sah CDU-Ministerpräsident Rhein einen "klaren Regierungsauftrag" der Bürgerinnen und Bürger für die Union. Die Wähler hätten die Hessen-CDU und damit "Stil und Stabilität, aber auch sanfte Erneuerung gewählt", sagte er am frühen Sonntagabend in Wiesbaden.

"Wir haben den Regierungsauftrag und wir werden natürlich diesen Regierungsauftrag annehmen", betonte Rhein. "Wir werden eine Regierung bilden aus der Mitte dieser Gesellschaft, aus der Mitte des Landes". Das sei vollkommen klar.

Bei der zurückliegenden Wahl 2018 hatten CDU und SPD jeweils zweistellige Verluste erlitten. Die CDU wurde damals mit 27 Prozent stärkste Partei und hätte sowohl mit der SPD (19,8 Prozent) als auch mit den Grünen (ebenfalls 19,8 Prozent) regieren können. Nach Verhandlungen erneuerten CDU und Grüne damals ihr Koalitionsbündnis. Die AfD erreichte vor fünf Jahren 13,1 Prozent, ebenfalls in den Landtag zogen 2018 die FDP (7,5 Prozent) und die Linke (6,3 Prozent) ein.

In Hessen leben rund 6,391 Millionen Menschen, rund 4,3 Millionen davon waren den Angaben der Landeswahlleitung zufolge wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag diesmal laut vorläufigem Endergebnis bei rund 66 Prozent. Bei der zurückliegenden Landtagswahl 2018 waren es 67,3 Prozent.