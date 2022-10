Die AfD organisiert in Berlin eine Demo gegen die Energiepolitik der Bundesregierung und mobilisiert so mehrere Tausend Anhänger. Im Nieselregen der Hauptstadt rufen sie "Habeck muss weg" und marschieren durchs Regierungsviertel.

Tausende Anhänger der AfD sind dem Aufruf der rechtsnationalen Partei gefolgt und haben in Berlin gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Unter dem Motto "Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - unser Land zuerst" versammelten sich die Rechten am frühen Nachmittag vor dem Berliner Reichstag. Nach Polizeiangaben waren insgesamt zehn Gegendemonstrationen und -kundgebungen angemeldet.

Führende AfD-Politiker wie Tino Chrupalla und Beatrix von Storch führten den Demonstrationszug an. (Foto: REUTERS)

Viele der Teilnehmer der AfD-Veranstaltung schwenkten Deutschlandfahnen und skandierten "Wir sind das Volk" in Anlehnung an die Montagsdemonstrationen in der DDR. Vereinzelt waren auch Russlandflaggen zu sehen und die schwarz-weiß-rote Reichsflagge, die heute Rechtsextreme nutzen.

Angekündigt waren zum Auftakt Reden der AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Weidel sagte jedoch krankheitsbedingt kurzfristig ab. Während Chrupallas Rede stimmten die Demonstranten Gesänge wie "Habeck muss weg" an. Im Anschluss begann ein Protestzug durch das Berliner Regierungsviertel. Laut Polizei waren rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Mehrere Gegendemos

AfD-Gegner hatten bei der Polizei unter anderem einen Protest-Rave der Berliner Klubszene und eine Fahrraddemonstration angemeldet. Zur größten Gegendemonstration wurden nach Angaben der Behörden 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Ob die erheblichen Störungen im Fernverkehr in ganz Norddeutschland, von der auch Berlin betroffen war, Auswirkungen auf die Teilnehmerzahl der geplanten Demonstrationen habe, lasse sich schwer einschätzen, so der Polizeisprecher. Der Sprecher der AfD sagte, es sei davon auszugehen, dass es Auswirkungen gebe.