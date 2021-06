Bei eintägigen Beratungen in Brüssel wollen sich die NATO-Mitgliedsstaaten auf eine Neuausrichtung des Bündnisses einigen. Ein Punkt ist vor dem Gipfel bereits abgehakt: Die Militärallianz will sich künftig stärker auf China fokussieren.

Die NATO wird sich nach jahrelanger Zurückhaltung deutlich intensiver mit potenziellen Bedrohungen durch China auseinandersetzen. Darauf haben sich alle 30 Mitgliedsstaaten vor dem NATO-Gipfel in Brüssel verständigt. Kurz vor Beginn des eintägigen Plenums der Staats- und Regierungschefs akzeptierten alle Mitglieder des Bündnisses die geplante Schlusserklärung.

Bundeskanzlerin Merkel erwartet "eine kurze, aber sehr prägnante Sitzung" der NATO-Mitgliedsstaaten. (Foto: dpa)

Zum Auftakt des Gipfels erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die NATO müsse gemeinsam auf den Aufstieg der Volksrepublik reagieren. Dies gelte wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. "China rückt näher an uns heran", sagte Stoltenberg. Und es liege auf der Hand, "dass China unsere Werte nicht teilt". Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sagte, die NATO dürfe beim Umgang mit China genauso wenig naiv sein wie im Umgang mit Russland. Ohne die NATO wäre es "fast unmöglich, unsere Menschen zu schützen", fügte er hinzu.

Bei den Beratungen in Brüssel steht eine Neuausrichtung der Militärallianz mit dem Titel "NATO 2030" im Vordergrund. Die NATO will dabei nicht nur eine einheitliche Position zum Aufstieg Chinas einnehmen, sondern auch interne Konsultationen auf politischer Ebene verstärken und ihre Widerstandskraft gegen neue Gefahren etwa durch Cyber-Kriminalität auf den Prüfstand stellen. Weitere Themen bei den Beratungen sind der Umgang mit Russland, der Konflikt mit pro-russischen Separatisten in der Ost-Ukraine, die Lage in Belarus, der laufende Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan sowie der Klimawandel.

Die Beziehungen der NATO zu Russland sind nach den Worten Stoltenbergs an einem Tiefpunkt seit Ende des Kalten Krieges angelangt. Biden sagte, Russland agiere zunehmend gegen die Überzeugungen des Westens. Merkel verwies auf Desinformationskampagnen der Regierung in Moskau, von denen viele NATO-Staaten einschließlich Deutschland betroffen seien. Der britische Premierminister Boris Johnson wird nach Angaben seines Büros seine Besorgnis über die Destabilisierung der Ukraine durch Russland bei dem Gipfel zum Ausdruck bringen. Die NATO habe die Verpflichtung, die Ukraine zu unterstützen.

Biden kittet Trumpsche Risse

Die europäischen NATO-Staaten erhoffen sich nach den Jahren unterkühlter Beziehungen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von dessen Nachfolger Joe Biden neue Impulse für die Allianz. Trump hatte auch die Beistandspflicht, festgeschrieben in Artikel 5 des NATO-Vertrags, immer wieder infrage gestellt. Biden bekannte sich nun zur Bedeutung der Militärallianz. "Die NATO ist ausgesprochen wichtig für die US-Interessen", sagte Biden in Brüssel. "Ich will, dass ganz Europa weiß, dass die USA hier sind." Die Beistandsverpflichtung des Bündnisses nannte er "heilig".

Seine transatlantische Überzeugung hatte Biden bereits damit unterstrichen, dass er die von Trump angekündigte Reduzierung der US-Truppen in Deutschland zurückzog. Von den europäischen Partnern dürfte der US-Präsident aber eine Bekräftigung des Ziels einfordern, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren.

Stoltenberg betonte vor dem Gipfel: "Heute werden wir ein neues Kapitel in den transatlantischen Beziehungen eröffnen." Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am NATO-Hauptquartier: "Es werden heute die Themen auf der Tagesordnung stehen, die uns alle bewegen". Insofern erwarte sie "eine kurze, aber sehr prägnante Sitzung".