In Florida müssen Transgender-Schülerinnen am Sportunterricht für Jungen teilnehmen. Zuvor haben andere republikanische Staaten ähnliche Vorschriften erlassen. Sie würden sich "an die Biologie halten". Für Kritiker ist das Gesetz ein Schritt in Richtung Transphobie und Diskriminierung. Sie wollen sich wehren.

Der US-Bundesstaat Florida schließt Transgender-Schülerinnen vom Mädchen-Schulsport aus. Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete in einer christlichen Schule in Jacksonville ein Gesetz, wonach sich Transgender-Frauen und -Mädchen künftig mit Jungen im Sport an öffentlichen Schulen messen müssen.

"Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass die Integrität der Wettbewerbe bewahrt wird", sagte DeSantis. "Wir halten uns an die Biologie und nicht an die Ideologie, wenn wir Sport machen." Der Gouverneur gilt als enger Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Befürworter der Sportgesetze sagen, dass sie notwendig sind, um Fairness zu bewahren, und behaupten, dass Cisgender-Frauen und -Mädchen gegenüber Transgender-Athletinnen benachteiligt wären, die bei der Geburt aufgrund ihres biologischen Geschlechts als männlich angesehen wurden, sich aber inzwischen als Frau identifizieren.

Die Gesetzgebung wurde gegen den Widerstand von Demokraten und Bürgerrechtlern verabschiedet, die das Verbot von Transgender-Mädchen und -Frauen aus dem Sport als diskriminierend bezeichnen. "Schockierend", kommentierte der demokratische homosexuelle Politiker Carlos Smith den Schritt auf Twitter. "Das schürt Transphobie und gefährdet verletzliche Kinder ohne guten Grund." Die Human Rights Campaign kündigte bereits eine Klage gegen das Gesetz an.

Die Unterzeichnung in Florida erfolgte am ersten Tag des "LGBTQ Pride Month", der lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in den Fokus rückt. Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Tennessee und West Virginia haben ähnliche Gesetze verabschiedet, und der Gouverneur von South Dakota hat einen Erlass zur Unterstützung eines Sportverbots unterzeichnet. Alle haben republikanische Gouverneure.