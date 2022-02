Hubschrauber am Stadtrand Russische Truppen dringen in die Region Kiew vor

Die angreifenden Truppen Russlands haben nach ukrainischen Angaben die Region Kiew erreicht. Hubschrauber sollen sich bereits dem Stadtrand nähern. Es soll sogar schon Angriffe ganz im Westen des Landes auf die Stadt Lviv geben.

Russische Truppen sind nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes in den nördlichen Teil der Hauptstadtregion Kiew vorgedrungen. Den Angaben zufolge griffen die russischen Streitkräfte ukrainische Stellungen mit Raketen an.

Ntv-Korrespondent Stephan Richter berichtet: "Wir haben erfahren, dass russische Truppen in die Region Kiew vorgedrungen sind. Es wurden 20 Hubschrauber gesehen ohne Kennzeichen, das heißt Hoheitszeichen. Die Menschen mutmaßen, dass es sich um russische Truppen handelt. Bestätigt ist das noch nicht. Menschen versuchen mit vollgepackten Taschen fluchtartig die Stadt zu verlassen."

Russland hatte am frühen Donnerstagmorgen einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. In Odessa und in der Hauptstadt Kiew sowie in mehreren weiteren Städten waren Explosionen zu hören, wie AFP-Journalisten berichteten. Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes drangen zudem russische Bodentruppen aus mehreren Richtungen in die Ukraine ein, unter anderem von Belarus und von der Krim aus. Die Regierung in Kiew verhängte das Kriegsrecht.

Zuvor hatte der ukrainische Grenzschutz mitgeteilt, dass russische Bodentruppen aus mehreren Richtungen in die Ukraine einmarschiert seien. Russische Panzer und anderes schweres Gerät hätten in mehreren nördlichen Gebieten und von der annektierten Krim aus die Grenze passiert. Koordinierte Angriffe gab es vor allem auch im Osten der Ukraine. Im Süden würden ukrainische Stellungen mit Raketensystemen und Hubschraubern attackiert, erklärte der Grenzschutz weiter.

Drei Mitglieder der Streitkräfte seien entlang der südlichen Grenze zur Krim getötet worden, erklärte der ukrainische Grenzschutz. Es handelt sich um die ersten bestätigten Todesopfer in den Reihen der ukrainischen Armee seit Beginn des russischen Großangriffs. Außerdem ist Militärflugzeug der Ukrainer abgestützt mit 14 Soldaten an Board, berichtet ntv-Korrespondent Stephan Richter. "Es ist explodiert, alle 14 Soldaten sind gestorben. Die Angst ist groß vor weiteren Raketenangriffen. Es ist ein ungeheures Donnergrollen, das man am Anfang nicht zuordnen kann. Es handelt sich um Langstreckenraketen, ballistische Raketen aus Russland. Dass der Flughafen geschlossen wurde, dürfte die Infrastruktur sehr hart treffen."

"Die ukrainischen Streitkräfte führen schwere Kämpfe", sagte Mychailo Podoliak, Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. "Wir haben Verluste", fügte er hinzu, ohne eine Zahl zu nennen. "An mehreren Stellen wurden die russischen Streitkräfte zurückgedrängt." In Odessa habe es einen Raketenangriff gegeben. Es sollen dabei 18 Menschen ums Leben gekommen sein. Zudem soll es Attacken auf die Stadt Lviv im Westen der Ukraine gegeben habe. "Wir bekommen Meldungen von hohen Rauchwolken in Lviv", so Richter.

Ukrainischen Vertretern zufolge griff die russische Armee vor allem militärische Infrastruktur und Silos an. Demnach rückte sie im Norden der Ukraine fünf Kilometer weit in das Land vor.