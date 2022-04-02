Ситуація в Києві залишається напруженою. Російські війська відходять. Проте очікується, що вони знову зосередять сили для нападів. Тим часом Україна спростувала звинувачення у нападі на російську територію. Коротко про 37-й день війни.

Ситуацію навколо столиці України Києва зараз важко зрозуміти. Російські війська, очевидно, відходять з цього району. Проте про зняття напруження не може бути й мови. Очікується, що російські війська перегрупують і оновлять свої сили, а потім відправлять їх знову до бою. Пентагон підтвердив виведення російських військових з Київської області до сусідньої Білорусі. Але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив: «За даними нашої розвідки, російські підрозділи не виводяться, а передислокуються».

Про це говорять також і спостереження британських військових: З Південної Осетії завозять підкріплення, щоб компенсувати втрати, яких зазнали росіяни. За даними британської розвідки, Україна повернула територію на основних шляхах постачання між Києвом і містом Чернігів на півночі країни, за яке велись запеклі бої. Чернігів і Київ і надалі обстрілюються Росією.

Голова обласної адміністрації Київської області також повідомив, що російські війська відступають з одних напрямків, але зміцнюють позиції в інших місцях. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на північ і схід від столиці знову почалися запеклі бої. «Ризик загинути (у Києві) все ще високий. Тому всім тим, хто хоче повернутися, моя порада: зачекайте ще трохи», – сказав він.

Російські війська оточені

Водночас повідомлення вказують на те, що російські військові навколо Києва знаходяться під серйозною загрозою придушення. Очевидно, українські захисники можуть отримати більшу територію в боротьбі з відступаючими російськими частинами на північному заході Києва. За даними декількох звітів, що підтверджують одне одного, бої були і під Іванковом. Невелике українське містечко знаходиться приблизно у 70 кілометрах на північний захід від столиці і має вирішальне значення для постачання російських військ біля Києва. Це місце є стратегічно важливим транспортним вузлом на березі притоки Дніпра річки Тетерів. Якщо Іванків впаде, рештки російської облогової армії опиняться у пастці біля Києва.

Вперше з початку війни 24 лютого Росія звинуватила Україну у нанесенні авіаударів по території Росії. Два українських військових гелікоптери обстріляли склади палива в прикордонному з Росією місті Бєлгороді , написав у Telegram губернатор російської області В'ячеслав Гладков. Перед атакою гелікоптери пролетіли над кордоном з Росією на малій висоті. Внаслідок вибуху на резервуарному парку постраждали двоє робітників. Частину міста, що знаходиться поблизу кордону з Україною, евакуювали.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заперечує, що збройні сили його країни причетні до пожежі на складі пального в Росії. «Вони чомусь кажуть, що це зробили ми», – сказав він по телебаченню, посилаючись на російські повідомлення про те, що українці атакували резервуари. «За нашою інформацією, це зовсім не відповідає дійсності», – сказав Данілов.

Німецький уряд схвалив поставку бронєтехніки

У боротьбі з російськими агресорами Україна невтомно закликає Захід до подальшої підтримки, включно з постачанням зброї. Федеральний уряд Німеччини схвалив поставку бронетранспортерів з Чехії. Йдеться про 58 БТР, які належали Національній народній армії НДР, повідомляє «Welt». Згідно з повідомленням, бойові броньовані машини PbV-501 (раніше БМП-1) оснащені гарматами та кулеметами та входили до стандартного оснащення армій Варшавського договору. Бронетранспортери надійшли у власність Бундесверу після возз'єднання і спочатку були передані у кінці 1990-х років шведській армії. Пізніше вона продала його чеській компанії, яка зараз планує продати її українській армії. Однак на це була потрібна згода від Німеччини.

Тим часом Німеччина не хоче відмовитися від поставок газу з Росії. Після останніх вимог Москви про те, щоб майбутні поставки газу оплачувалися в рублях, канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина продовжуватиме платити в євро. «Оплата поставок російського газу відбувається в євро та доларах відповідно до існуючих контрактів», – написав Шольц у Twitter. «Так воно є, так і залишиться, і я це чітко сказав учора в розмові з президентом Путіним». Тим не менш, уряд хоче уважно проаналізувати вимоги Москви.

У четвер вдень президент Росії Володимир Путін розпорядився, що західні країни мають з 1 квітня відкрити рахунки в Газпромбанку, щоб продовжувати отримувати російський газ. В іншому разі поставки в «недружні» країни будуть припинені, сказав він в ефірі російського державного телебачення. Згідно з указом, який підписав Путін, платежі на російський рахунок все ще можна здійснювати в євро або доларах. Газпромбанк буде конвертувати гроші в рублі і перераховувати Газпрому суму в російській валюті. Якщо платежі не будуть надходити, поставки будуть припинені, сказав глава Кремля.

Лавров схвалює нейтральну позицію Індії

Після візиту до Китаю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Індію, де високо оцінив нейтральну позицію країни щодо війни в Україні. Індійська зовнішня політика є незалежною і має власні законні інтереси, сказав він у Нью-Делі. Лавров також наголосив на зацікавленості в інтенсивних торговельних відносинах: Росія буде постачати Індії будь-які товари, які вона захоче купити. Серед іншого, Індія хоче розширити імпорт російської нафти і вже купила кілька мільйонів барелів з початку війни. Також Лавров обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ситуацію в Україні, повідомили у МЗС Індії. Під час зустрічі Моді також висловив готовність допомогти мирним зусиллям. Лавров заявив, що Росія відкрита для посередництва Індії в українській кризі.

Індія зайняла нейтральну позицію в українській війні, не підтримує санкції Заходу і утримується від резолюцій Ради Безпеки ООН. Найбільш густонаселена демократія світу з населенням понад 1,3 мільярда людей досі не висловила жодної критики стосовно російської загарбницької війни, незважаючи на тиск з боку США та Європи. Причина: Індія та Росія мають довгі й тісні зв’язки. Значна частина військової техніки до Індії також надходить з Росії.

ЄС попереджає Китай про шкоду для репутації

Зате на саміті ЄС-Китай тон був різкішим. Високопосадовці ЄС застерігали Китай від підтримки російської загарбницької війни проти України під загрозою наслідків. Однак після зустрічі, організованої за допомогою відеоконференції, не було жодних сигналів, що керівництво Пекіна може відмовитися від підтримки Москви. Прем'єр-міністр Лі Кецян і лідер держави і партії Сі Цзіньпін зробили дипломатичні заяви, але не пішли на реальні поступки.

«Жоден європейський громадянин не зрозуміє, якщо буде хоч якась підтримка Росії у її здатності вести війну», – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів. «Це зашкодить репутації Китаю в Європі». Країна також несе особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Опосередковано фон дер Ляєн також пригрозила Китаю наслідками для тісних економічних відносин. «Зрозуміло, що російське вторгнення в Україну є визначальним моментом не лише для нашого континенту, але й для наших відносин з рештою світу».