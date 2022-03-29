Результатом сьогоднішніх переговорів є зближення. Україна робить конкретну пропозицію Росії. У відповідь Москва обіцяє зменшити бойові дії на півночі країни. У Києві це вже відчувається, у інших місцях бої тривають. Тим часом Макрон і Путін ще раз розмовляли по телефону. Коротко про 34-й день війни.

Україна пропонує нейтралітет в обмін на гарантії безпеки

Поки що переговори між українськими та російськими учасниками були майже безрезультатними. Проте сьогоднішні переговори у Стамбулі дають надію на зміни у напрямку деескалації. Росія заявила, що скорочує бойові дії на північному фронті. Після приблизно чотиригодинних переговорів заступник міністра оборони Росії Александр Фомін заявив, що «з метою зміцнення довіри» було прийнято рішення про «радикальне» скорочення військової діяльності Росії під Києвом і Черніговом.

Підставою для цього рішення є прагнення України до нової системи гарантій безпеки. Вони мають бути сформульовані так само, як п’ята стаття договору про НАТО. Відповідно, учасники військового альянсу зобов’язані надати негайну військову допомогу у разі нападу на одного з партнерів. Туреччина розглядається як один із можливих основних гарантів для України. До переліку можливих країн, які можуть надати гарантії безпеки, входять Ізраїль, Польща та Канада. Якщо така система буде впроваджена, Україна погодиться на нейтральний статус і не вступатиме в НАТО. Це також означало б, що на українській території не буде іноземних військових баз.

За словами російського переговорника Володимира Мединського, в обмін на поступки Москві Україна хоче вести переговори про можливість членства в ЄС. «Російська Федерація не заперечує проти прагнень України приєднатися до Європейського Союзу».

З іншого боку, у питанні про територіальні поступки жодних домовленостей не досягнуто. Для Києва про це «поки що не може бути й мови», – сказав член української делегації Давид Арахамія. «Ми визнаємо міжнародні кордони України, лише ті кордони, які були станом на 1991 рік». Але було запропоновано вести переговори з Росією щодо статусу Криму протягом наступних 15 років.

Тим часом Захід відреагував на переговори без ентузіазму. «Я не побачив нічого, що вказувало б на ефективний рух вперед, тому що ми не бачили жодних ознак справжньої серйозності», – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. «Є те, що Росія говорить, і те, що Росія робить», – додав він. «Ми зосереджуємось на останньому». Так само скептичною була реакція Великої Британії. Речник уряду сказав: «Ми будемо судити Путіна та його режим за його діями, а не за його словами».

Відступ навколо Києва – обстріли у декількох регіонах країни

Насправді, невдовзі після переговорів Росія, здається, втілила у життя свої слова: Генштаб України повідомив, що спостерігається відведення окремих російських підрозділів у районі Києва та Чернігова на півночі України. Велика Британія також бачить зменшення бомбардувань столиці. Проте американські кола заявили, що це було «перегрупування, а не відступ». Навпаки, світ має готуватися до подальших великих наступів Росії в інших частинах України.

В інших місцях бойові дії не вщухали. Щонайменше семеро людей загинули в результаті російського ракетного обстрілу адміністративної будівлі в південноукраїнському порту Миколаїв, повідомив президент Зеленський. 22 людини отримали поранення.

Російська сторона також повідомила, що в північно-західному районі Рівного крилатими ракетами було знищено великий склад пального, що належить ЗСУ. Подібне повідомлення надійшло із Західної України: був завданий удар по військовому аеропорту в місті Старокостянтинів, в результаті чого повністю знищено паливні склади. Міський голова Микола Мельничук зазначив: «Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні атака була серйозна та завдала відчутних збитків». Був знищений весь паливний запас міста.

За даними британської військової розвідки, українська армія продовжує утримувати центр портового міста Маріуполь, за який ведуться запеклі бої. У кількох районах на північний захід від Києва українська армія також змогла відкинути російські війська. Але все ще існує загроза обстрілу столиці. Тим часом гуманітарна ситуація на місцях, схоже, погіршується. Правозахисна організація Amnesty International засудила військові злочини в місті. Росія «навмисно» атакує цивільні об'єкти і перетворює шляхи евакуації на «смертельні пастки».

Путін і Макрон обговорили Маріуполь та поставки газу

Згідно з повідомленями з Кремля, президент Путін і його французький колега Еммануель Макрон також обмінялися думками щодо ситуації в Маріуполі. З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в місті Макрон наполягав на необхідності припинення вогню для налагодження постачання та евакуації населення, повідомляє Єлисейський палац у Парижі. Путін вислухав і пообіцяв подумати про цей крок, а потім повідомити Макрона. Крім того, розмова йшла про оплату поставок газу в рублях. Як повідомляє Офіс президента Франції, Макрон дав зрозуміти Путіну, що це неможливо.

Можливе перебування лідера Чечні Кадирова у Маріуполі

У Маріуполі перебуває горезвісний чеченський правитель Рамзан Кадиров. Це нібито підтверджується фотографією, опублікованою російським державним інформаційним агентством «РИА Новости». На знімку Кадиров зображений з близько 20 чеченськими бійцями. Російське телебачення також показало кадри, на яких нібито видно зустріч Кадирова з генерал-лейтенантом Андрієм Мордвічовим у Маріуполі. За даними української влади, це один із загиблих під час бойових дій генералів. За даними верифікаційної групи ntv, на відео саме Мордвичов, але час перевірити неможливо.

Загинув чемпіон з кікбоксингу Кагал

Екс-чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув під час бойових дій у Маріуполі. Це підтвердив його тренер. Кагал захищав місто у складі полку «Азов» і загинув у п’ятницю, пише Олег Скирта. 30-річний Кагал був родом з Кременчука. У 2014 році він був першим українцем, який виграв чемпіонат світу з кікбоксингу Асоціації ISKA.

Телефонна розмова лідерів країн Заходу

Тим часом федеральний канцлер Шольц знову обмінявся думками щодо спільних дій у ході телефонної конференції з Президентом США Джо Байденом, Президентом Франції Макроном, Прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та Прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Вони підтвердили намір надалі підтримувати Україну і знову закликали президента Путіна вивести свої війська. Росія також повинна дозволити постачання гуманітарної допомоги в Україну. На зустрічі також домовилися, який меседж Макрон має направити Путіну одразу після цього.

Багато німців побоюється третьої світової війни

Тим часом у Німеччині страх війни залишається великим. Майже половина німців побоюється, що бойові дії можуть перерости у війну між Росією та НАТО і призвести до «третьої світової війни». 48% зараз поділяють цей страх у барометрі трендів RTL/ntv, 44% – ні.