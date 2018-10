Ratgeber

Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich im November

Die Berliner Bürgerämter wollen nicht länger die Lebenszeit der Hauptstädter verschwenden, Verbraucher können künftig mit Musterfeststellungsklagen ihre Ansprüche leichter durchsetzen und DVB-T2 wird ausgeweitet. Dies und anderes erwartet Verbraucher im November.

Ansprüche leichter durchsetzen

Verbraucher können sich künftig leichter zusammenschließen, um Ansprüche gegen Produkthersteller oder Dienstleister geltend zu machen. Ab dem 1. November gilt die sogenannte Musterfeststellungsklage.Sind in einem Fall viele Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen, so können bestimmte Verbände für sie künftig in einem Musterverfahren Grundsatzfragen gerichtlich verbindlich und gebündelt klären lassen.

Berliner Bürgerämter vergeben schneller Termine

Da es wegen Personalmangels in den Berliner Bürgerämtern zu langen Wartezeiten gekommen ist, sollen Berliner künftig innerhalb von 14 Tagen einen Termin bekommen. Das hat das Abgeordnetenhaus beschlossen.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir die 14-Tage-Regel für ganz Berlin schon im November bei den Bürgerämtern einhalten können", sagte Innen-Staatssekretärin Sabine Smentek. Sie sagte aber auch: "Bei den Standesämtern kann es länger dauern." Denn Eheschließungen seien komplizierte Verwaltungsvorgänge.

DVB-T2 wird ausgeweitet

Im neuen Monat wird das digitale Antennenfernsehen unter anderem in Dresden, Kassel, Koblenz, Freiburg sowie in Teilen des Saarlandes auf den neuen Standard DVB-T2 HD umgestellt. Damit Nutzer weiterhin Fernsehen schauen können, ist ein DVB-T2-fähiges Endgerät erforderlich.

Höherer Mindestlohn für Pflegekräfte

Zum 1. November steigt der Mindestlohn für Pflegekräfte, der sich dann ab Januar auf dem Lohnzettel der entsprechend 900.000 Beschäftigten auswirkt. Dann erhöht sich der Mindestlohn in Westdeutschland und Berlin von 10,20 auf 10,55 Euro; im Osten Deutschlands steigt er von 9,50 auf 10,05 Euro. Für in Privathaushalten angestellte Pflegekräfte gilt dieser Branchen-Mindestlohn allerdings nicht. Bis zum Jahr 2020 steigt die Lohnuntergrenze für Pflegekräfte dann in zwei weiteren Schritten auf 11,35 Euro im Westen sowie 10,85 Euro im Osten.

Kinderspielzeug EU-weit sicherer

Bei Spielzeug für Kinder unter drei Jahren und Spielzeug, das in den Mund genommen werden kann, wird ab dem 4. November der Grenzwert für Phenol gesenkt. Phenol steht in Verdacht, das Erbgut zu schädigen.

Außerdem muss das Spielzeug ab dem 26. November weniger Bisphenol A enthalten. Statt bisher 0,1 Milligramm/Liter dürfen nur noch 0,04 Milligramm/Liter freigesetzt werden. Der Stoff kann schlimmstenfalls unfruchtbar machen.

Nachweis im Bewachungsgewerbe

Wer sein Geld mit der Durchführung bestimmter Bewachungsaufgaben verdient, muss bis Ende November einen sogenannten Sachkundenachweis erbringen. Betroffen sind etwa Kaufhaus- und Ladendetektive, Türsteher und Beschäftigte zur Bewachung von Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder anderen Immobilien und Einrichtungen zur vorübergehenden amtlichen Unterbringung von Asylsuchenden oder Flüchtlingen. Die notwendige Sachkundeprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil und kann in der Regel bei der örtlichen Industrie- und Handelskammer abgelegt werden.

Reihenfolge der Vornamen ändern

Wer mehrere Vornamen hat, kann selbst entscheiden, welcher genutzt werden soll. Ab dem 1. November gibt es zudem eine Änderung im Personenstandsgesetz, durch die sich die Reihenfolge der Vornamen beim Geburtsstandesamt und dann auch im Personalausweis ändern lässt. Dafür muss die Person keinen Grund angeben, sondern lediglich eine Erklärung beim Standesamt abgeben.

Quelle: n-tv.de