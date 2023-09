Automobilclubs bieten einen Risikoschutz, der nicht immer günstig ist - zwischen den Anbietern zeigen sich deutliche Unterschiede bei Service und Preis. Dies zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Wenn ein Reifenschaden die Fahrt stoppt oder die Batterie versagt, ist der Frust groß. Die Pannen- und Unfallhilfe ist für viele Autofahrerinnen und Autofahrer deshalb das schlagende Argument, Mitglied in einem Automobilclub zu werden. Dass sich die Anbieter in puncto Kosten und Service teils deutlich unterscheiden, zeigt der aktuelle Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

In der Summe aus Service und Konditionen erreichen die Automobilclubs im Schnitt ein gutes Resultat - damit kann sich die Branche im Vergleich zur Vorstudie leicht verbessern. Zwei Anbieter sichern sich das Qualitätsurteil "sehr gut", fünf sind "gut". Der mitgliederstarke ADAC erreicht aufgrund von Defiziten beim Service lediglich ein befriedigendes Ergebnis.

Sparpotenzial bei den Mitgliedsbeiträgen

Ein Preisvergleich ist über alle Tarife hinweg lohnenswert, besonders aber beim Basistarif inklusive Partnerin/Partner. In dieser generell günstigen Kategorie lassen sich durch die Wahl des preislich attraktivsten gegenüber dem teuersten Anbieter rund 70 Prozent des Jahresbeitrags sparen.

Beim Leistungsangebot in den Premium-Tarifen erzielen dagegen die meisten Automobilclubs sehr gute Resultate. Unterschiede zeigen sich in diesem Bereich zumeist nur punktuell.

Service überzeugt nicht überall

Als Stärke der Automobilclubs erweist sich der Online-Service: Die Internetauftritte halten umfangeiche Informationen etwa zur Mitgliedschaft, zu den Tarifen sowie den Leistungen bei Pannen- und Unfallhilfe bereit. Auch die Bedienungsfreundlichkeit kann aus Nutzersicht häufig überzeugen.

Dagegen sind die Serviceleistungen am Telefon und per E-Mail insgesamt nur Mittelmaß. Interessierte erhalten zwar fachlich korrekte Informationen, aber es mangelt nicht selten an Individualität in der Beratung - in der Mehrzahl der Tests fallen die Auskünfte letztlich nicht bedarfsgerecht aus. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, rät: "Die Studie deckt ein deutliches Sparpotenzial auf, aber auch beim Service sollte man vergleichen - die Ergebnisse reichen von 'gut' bis 'ausreichend'."

Die Top 3

Mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" geht Mobil in Deutschland als Testsieger aus der Studie hervor. Der Automobilclub punktet mit den insgesamt besten Konditionen - preislich liefert er in drei von fünf Tarifkategorien das günstigste Angebot. Zudem bietet Mobil in Deutschland den besten Service. Die Internetseite verfügt über einen ausgesprochen hohen Informationswert und überzeugt auch in puncto Bedienungsfreundlichkeit auf ganzer Linie. Am Telefon und per E-Mail zeichnen sich Beraterinnen und Berater unter anderem durch ihre hohe Fachkompetenz aus.

Rang zwei belegt AvD (Qualitätsurteil: "sehr gut"). Der Automobilclub hat in puncto Leistungsumfang im Test die Nase vorn. Darüber hinaus ist der Service insgesamt gut. Insbesondere online kann sich AvD mit einem sehr umfangreichen Informations- und Funktionsangebot profilieren. Am Telefon beraten die Mitarbeitenden fachlich korrekt und können das Anliegen der Interessenten häufig auf einfache Art und Weise lösen.

Der Automobilclub KS nimmt mit dem Qualitätsurteil "gut" den dritten Rang ein. In den beiden Basis-Tarif-Kategorien ist der Anbieter zum Testzeitpunkt preislich am günstigsten. Das Angebot eines ökologisch orientierten Tarifs stellt zudem eine Besonderheit dar. Die Serviceleistungen sind - vor allem dank der sehr informativen sowie nutzerfreundlichen Webseite - insgesamt gut.