Für viele bildet die Küche den zentralen Ort, wo zu Hause das Leben stattfindet. Wohl auch deshalb sind rund 73 Prozent der Verbraucher bereit, für eine bessere Qualität der Küche auch einen höheren Preis zu zahlen. Welche Marken am beliebtesten sind, lesen Sie hier.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher stellen bei einer aktuellen Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität den Küchen der Markenhersteller ein insgesamt gutes Zeugnis aus. 12 der 15 Marken erzielen ein gutes Qualitätsurteil - trotz teils deutlicher Unterschiede in den einzelnen Befragungsbereichen. Drei Küchen-Marken können sich das Kundenurteil "sehr gut" sichern.

Produktdesign als Zufriedenheitsgarant

Für eine sehr hohe Zufriedenheit sorgen insbesondere drei Aspekte: die Produktqualität, das Sortiment sowie das Design der Markenküchen. Als stärkster Zufriedenheitsgarant erweist sich das Produktdesign, das die Aspekte Optik, Funktionalität und Handhabung umfasst. Der Anteil an zufriedenen Kundinnen und Kunden liegt hier bei über 88 Prozent - mehr als zwei Drittel der bewerteten Marken erzielen in diesem Bereich ein sehr gutes Resultat.

Preis spielt beim Kauf nicht die Hauptrolle

Bezeichnenderweise stellen eine gute Qualität von Materialien und Verarbeitung sowie eine ansprechende Optik die am häufigsten genannten Gründe für die Kaufentscheidung dar. Erst an dritter Stelle wird das Preis-Leistungs-Verhältnis genannt, das in puncto Kundenzufriedenheit immerhin noch ein gutes Ergebnis erzielt.

Beim Image zeigt sich ein größeres Verbesserungspotenzial: Nur bei drei Marken nehmen die Kundinnen und Kunden das Image insgesamt als sehr positiv wahr - ein Drittel der Küchen-Marken schneidet hier nur "befriedigend" ab. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Der Küchenkauf ist eine langfristige und preisintensive Entscheidung, die oft von hohen Qualitätsansprüchen der Kundinnen und Kunden geprägt ist. Dabei besteht durchaus die Bereitschaft, tiefer in die Tasche zu greifen - fast jeder zweite Befragte hat für seine Küche eine fünfstellige Summe investiert."

Das Top-3-Ranking

Mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" erzielt Nolte Küchen die höchste Kundenzufriedenheit und ist damit die beliebteste Marke. Sehr hohe Zufriedenheitswerte verzeichnen insbesondere die Produktqualität und das Design der Küchen: Rund 92 beziehungsweise fast 91 Prozent der Befragten zeigen sich hiermit eher oder sogar sehr zufrieden. Auch in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht Nolte Küchen einen Top-3-Rang. Zudem profiliert sich das Unternehmen mit der im Vergleich geringsten Ärgernisquote (nur 3,4 Prozent) sowie einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden.

Rang zwei belegt Poggenpohl, ebenfalls mit einem sehr guten Kundenurteil. Die Küchen-Marke erreicht hinsichtlich der Produktqualität im Vergleich den höchsten Wert: Rund 99 Prozent der Kundinnen und Kunden drücken in diesem Punkt ihre Zufriedenheit aus. Auch hinsichtlich des Designs der Küchen sowie des Markenimages platziert sich Poggenpohl im Vergleich in den Top 3. Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist außerdem am stärksten ausgeprägt.

Alno (Qualitätsurteil: "sehr gut") nimmt den dritten Rang ein. Die Küchen-Marke erzielt insbesondere in puncto Sortiment (Rang eins) und Produktqualität sehr gute Werte. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das fast 88 Prozent der Kundinnen und Kunden positiv beurteilen, sticht positiv heraus und erzielt den zweitbesten Wert der Befragung. Darüber hinaus ist die Weiterempfehlungsbereitschaft vergleichsweise stark ausgeprägt.