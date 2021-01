Auch in diesem Jahr wurden die besten Baufinanzierer Deutschlands gekürt. Die Verleihung fand Corona-bedingt virtuell statt und nicht wie gewohnt "live" in Frankfurt am Main. Im Anschluss gingen die Pokale und Urkunden an die Gewinner des Jahres 2021.

Die FMH-Finanzberatung untersucht 12 Monate lang die Konditionen von 59 Banken, Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken sowie Vermittlern, die durch eine Musterrechnung vergleichbar werden. Nur wer über das ganze Jahr durchweg gute Konditionen bietet, kann einen der vorderen Plätze des FMH-Awards erreichen.

Für 2020 basierte die Musterrechnung auf folgenden Voraussetzungen:

- Darlehenssumme 250.000 Euro beziehungsweise 300.000 Euro für eine Beleihung von 60 oder 70 Prozent beziehungsweise 80 oder 90 Prozent bezogen auf den Kaufpreis

- 2,5 Prozent Tilgung

- Kaufobjekt (kein Neubau)

- Käufer ist Angestellter (nicht selbstständig)

Der Mittelwert aus den obigen Beleihungsgrenzen ist ausschlaggebend für das Ranking. Die Platzierungen 1 bis 3 wurden in den Kategorien 10, 15 und 20 Jahre Zinsfestschreibung vergeben. Unterschieden wird dabei zwischen regionalen und bundesweiten Anbietern sowie Vermittlern.

Gewinner des FHM-Awards

In der Kategorie "10 Jahre fest" gewinnen die Degussa Bank, Interhyp und die Sparda-Bank Berlin.

In der Kategorie "15 Jahre fest" finden sich die bundesweit tätige PSD Bank West, ebenfalls die Interhyp und die Sparda-Bank West ganz oben im Ranking.

Bei "20 Jahre fest" überzeugen die Allianz Lebensversicherung, Dr. Klein und die Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Größte Kundenzufriedenheit

Zudem wird seit 2020 ein Sonderpreis für die Anbieter mit der größten Kundenzufriedenheit verliehen. Diesen erhalten in diesem Jahr: Interhyp und die BBBank. Bei den Vermittlern sind es DTW-Immobilienfinanzierung und Planet-Home. Und bei den regionalen Banken: PSD Bank Koblenz, PSD Bank RheinNeckarSaar und PSD Bank Rhein-Ruhr.

Eine Übersicht über alle Preisträger sehen Sie hier.