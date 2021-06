Ein Sonnenbrand sollte unbedingt vermieden werden. Denn ist der erstmal da, können auch spezielle After-Sun-Produkte ihn nicht rückgängig machen. Wer dennoch seiner Haut nach dem Sonnenbad Feuchtigkeit und Pflege zukommen lassen möchte, sollte drei Lotionen im Regal stehen lassen, meint Öko-Test.

Angenehm kühlend sollen die Gels und Lotionen nach der Sonne sein, feuchtigkeitsspendend und leicht zu verteilen. After-Sun-Produkte sind deswegen dünnflüssig und enthalten wenig Fett. Alkohol, Wasser und auch Mentholverbindungen sorgen für den Kühlungseffekt. Glycerin und Panthenol sollen die Haut feucht halten und sie beruhigen. Das mag guttun, aber entsprechende Produkte können durch UV-Strahlen verursachte Hautschäden nicht reparieren, wie Öko-Test feststellt.

Untersucht wurden 28 Lotions, Cremes und Gele mit After-Sun-Versprechen, davon 11 von Naturkosmetik-Marken. Im Labor wurden die Produkte auf allergiefördernde Duftstoffe und Konservierungsmittel untersucht, die Öko-Test zufolge nichts auf sonnenstrapazierter Haut zu suchen haben. Außerdem wurde geprüft, ob umstrittene PEG-Verbindungen, synthetische Polymere (Plastik) oder bedenkliche UV-Filter enthalten sind. Waren in den Lotions oder Gelen Paraffine enthalten, wurden diese auf potenziell krebserregende Mineralölbestandteile geprüft. Auch die Umweltverträglichkeit der Verpackung wurde bedacht.

Drei werden mit "ungenügend" abgestraft

Und immerhin: Bei 13 Produkten haben die Tester so gut wie nichts auszusetzen - sie erhalten die Note "sehr gut". Unter anderem sind dies: "Sun Dance After Sun Lotion" von dm für 0,95 Euro (jeweils pro 200 ml), "Sun Ozon Aprèsgel" von Rossmann (2,65 Euro) und "Today Intensivpflege Lotion Après Sun SOS" von Rewe/Penny (1,99 Euro).

Hingegen werden drei Marken aufgrund ihrer Inhaltsstoffe von Öko-Test mit "ungenügend" abgestraft: "Hawaiian Tropic Silk Hydration Ultra-Light After Sun Lotion" (Wilkinson Sword, 8,83 Euro) enthält künstlichen Moschusduft, der sich im menschlichen Fettgewebe anlagert, und PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger machen. "Lancaster Golden Tan Maximizer After Sun Lotion (Coty, 27,20 Euro) enthält PEG/PEG-Derivate und halogenorganische Verbindungen, die Allergien auslösen können. Auch in "Rituals The Ritual of Karma After Sun Hydrating Lotion" (15,50 Euro) stecken PEG/PEG-Derivate und zudem der Duftstoff Lilial, der in der EU als fortpflanzungsgefährdend eingestuft wird.

Abgesehen von den Ergebnissen der Untersuchung sind spezielle After-Sun-Produkte laut Öko-Test kein Muss. Eine einfache, leichte Körperlotion versorgt die Haut nach einem sonnenreichen Tag ebenfalls mit Feuchtigkeit. Besonders wichtig bei Sonnenbrand stattdessen: Die betroffenen Hautstellen komplett aus der Sonne herauszuhalten, bis sie ausgeheilt sind - mindestens eine Woche lang.