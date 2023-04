In einigen Bundesländern wird bereits seit Anfang der Woche im Rahmen des Blitzermarathons verstärkt geblitzt. Heute sind auch alle anderen teilnehmenden Bundesländer mit eingestiegen. Hier müssen Autofahrer mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen rechnen.

Die Unfallursache Nr. 1 in Deutschland? Geschwindigkeitsübertretung. Um auf die damit verbundenen Gefahren hinzuweisen, nimmt die Polizei in weiten Teilen Deutschlands verstärkt einmal im Jahr Temposünder aufs Korn - per vermehrter Radarkontrollen. Im Jahr 2013 wurde die erste bundesweite Aktion dieser Art abgehalten. Der letzte Blitzer-Marathon fand am 24. März 2022 statt.

In einigen Bundesländern läuft die Aktion bereits seit vergangenem Montag unter dem Motto "Speedweek" und endet erst am Sonntag, dem 23. April. Seit heute wird nach aktuellem Stand in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verstärkt geblitzt.

In den entsprechenden Bundesländern sind Tausende Beamte zu den Stichtagen im Einsatz. Die Polizei legt sich landesweit an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Alleen und Autobahnen auf die Lauer, genauso wie an Tempo-30-Zonen vor Schulen und Kindergärten. Koordiniert wird die europaweite Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Das Netzwerk möchte die Zahl der Unfallopfer verringern. Es geht demnach auch nicht darum, möglichst viele Temposünder zu bestrafen, sondern vielmehr, auf die Gefahren des Rasens aufmerksam zu machen.

Hier stehen die Blitzer



Baden-Württemberg

Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Unter anderem wird aber in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg und Heilbronn geblitzt.

Bayern

Mittelfranken

Niederbayern

Oberbayern

Oberfranken

Oberpfalz

Schwaben

Unterfranken

Brandenburg

Bernau bei Berlin, Branden­burg an der Havel, Cottbus, Ebers­walde, Falkensee, Frankfurt (Oder), Fürsten­walde, Königs Wuster­hausen, Oranien­burg, Potsdam.

Polizeidirektion Nord: K7007, L13, L16, L21, L30, B5, B103, B107, B122, der Berliner Ring A10

Polizeidirektion Ost: K6411, K6412, L33, L36, L235, B1, B167, B168

Polizeidirektion Süd: L62, L67, L402

Polizeidirektion West: L73, die Ziesarer Landstraße in Brandenburg an der Havel, die Förster-Funke-Allee in Kleinmachnow

Hessen

Verstärkt geblitzt wird unter anderem in Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gießen, Hanau, Kassel, Marburg, Offenbach am Main, Wiesbaden.

Frankfurt

Nordhessen

Osthessen

Westhessen

Mittelhessen

Südosthessen

Südhessen

Nordrhein-Westfalen

Unter anderem in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg. Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Es sollen aber Kontrollen im gesamten Bundesland stattfinden.

Rheinland-Pfalz

Frankenthal, Kaisers­lautern, Koblenz, Ludwigs­hafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Wein­straße, Neuwied, Speyer, Trier, Worms

Schleswig-Holstein

Genaue Standorte der Messstellen wurden nicht bekannt gegeben. Unter anderem Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster, Norderstedt, Elmshorn.

Sachsen-Anhalt

Unter anderem Halle (Saale), Magdeburg, Dessau-Roßlau, Stendal. Verstärkte Kontrollen finden im gesamten Bundesland statt.

Sachsen

Leipzig, Chemnitz, Dresden, Görlitz. Verstärkte Kontrollen finden auch hier im gesamten Bundesland statt.

Thüringen

Unter anderem wird in Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Gotha, Eisenach, Nordhausen geblitzt.

Nordthüringen

Artern, Am Königsstuhl, Bad Langensalza, Ortsumfahrung Bad Frankenhausen, Am Teichfeld Breitenworbis, Halle-Kasseler-Straße Clingen, Flattig Dingelstädt, Bahnhofstraße Geismar, Friedensstraße Heiligenstadt, Petristraße Kalbsrieth, Neue Anlage Lengefeld, Luhner Weg Merxleben, Ortsdurchfahrt Mühlhausen, Kiliansgraben Mühlhausen, Petristeinweg Mühlhausen, Rosenhof Neustadt/Harz, Stolberger Straße Nordhausen, Freiheitsstraße Nordhausen, Hauptstraße Sondershausen, Ortsumfahrung Sondershausen, Talstraße Teistungen, Bergstraße Werther, Wolkramshäuser Straße Wiehe, Leopold-von-Ranke-Straße.

Ostthüringen

Bad Köstritz, Werner-Sylten-Str. Bad Lobenstein, Hirschberger Str. Braunichswalde-Vogelsang Caaschwitz Crossen, Flemmingstraße Gera, Am Hermsdorfer Anger Gera, Thüringer Straße Gera, Rudol-Diener-Straße Gera, Nürnberger Straße Gera, Straße des Friedens Greiz, Carolinenstraße Greiz, Werdauer Str. Hermsdorf, Erich-Weinert-Straße Langenorla, Ortsstraße Meuselwitz, Geschwister-Scholl-Straße Neumühle, Greizer Straße Neundorf bei Lobenstein, Bayrische Straße Neustadt an der Orla, Goethestraße 7 Nobitz, Altenburger Straße Pößneck, Neustädter Str. Ronneburg, Raitzhain Rothenstein, B 88, Tunnel Rothenstein Rudolstadt, Oststraße/Raiffeisenstraße Saalfeld, Reinhardtstraße Seeligenstädt, Ortsdurchfahrt Schmölln, B 7, Robert-Koch-Straße Treben, B 93, Altenburger Straße Wintersdorf, Zirndorfer Straße 48 Wurzbach, Badweg Serba-Trotz, Ortsdurchfahrt B 7 Zöllnitz.

Westthüringen

Bad Salzungen, Waldfisch Bad Salzungen, B 285, Langenfeld Bad Salzungen, B 62, Hersfelder Straße Eisenach, Mariental Friedrichroda, Reinhardsbrunn Georgenthal, Gahnhofstraße Gotha, Goldbacher Straße Gotha, Kindleber Straße Hörselberg-Hainich, B84, zwischen Großenlupnitz und Behringen Ohrdruf, Suhler Straße Ruhla, Thal, B 88.

Mittelthüringen

Mittelthüringen Am Ettersberg - Schwerstedt, Buttelstedter Straße Apolda, Friedrich-Engels-Straße Apolda, Leipziger Straße Arnstadt, Jonastal Elxleben bei Erfurt, B 4 Richtung Nordhausen Elxleben bei Arnstadt Erfurt, Am Sibichen Erfurt, Weimarische Straße Erfurt, Leipziger Straße Erfurt, Schwarzburger Straße, Höhe Universität Erfurt, E.-Richter-Straße, Höhe Stadtwerke Erfurt-Gispersleben, Sondershäuser Straße Erfurt, Nordhäuser Straße, Höhe Klinikum Erfurt, Stotternheimer Straße Erfurt, Am Lauentor Stadtilm, B90, zwischen Abzweig Stadtilm und Geilsdorf Kerspleben, Gartenstraße Ostramondra, B 176 Höhe Kita Weißensee, Günstedter Straße, Höhe Gondelteich.

Südthüringen

Almerswind, Ortsstraße Bürden, Dorfstraße Erlau, Ortsdurchfahrt Großbreitenbach, Gillersdorf Hildburghausen, Clara-Zetkin-Straße Ilmenau, Unterpörlitzer Straße Kloster Veßra, Zollbrück, Schleusinger Straße Lauscha, Kirchstraße Mengersgereuth-Hämmern, Hämmerer Ortsstraße Meiningen, Berliner Straße, Höhe Gymnasium Meiningen, Marienstraße Römhild, L 1131 Schmalkalden, Allendestraße Schmalkalden, Renthofstraße Sonneberg, Coburger Straße Stützerbach Suhl, Meininger Straße Suhl, Linsenhofstraße Teichröda, Mühlenstraße Vachdorf, Landstraße, B 89 Wasungen, Markt, Hauptstraße, B 19 Zella-Mehlis, Benshausen, Aschenhofstraße.

Autobahnen

A 4 Richtung Dresden, zwischen Rüdersdorf und Gera Langenberg, Jagdbergtunnel bei Jena, beide Richtungen

Richtung Dresden, zwischen Gotha und Rastplatz Drei Gleichen

A 9 Richtung Berlin, zwischen Eisenberg und Droyßig

A 38 Richtung Göttingen, zwischen Höllbergtunnel und Breitenworbis

A 71 zwischen Tunnel Alte Burg und Tunnel Rennsteig in beiden Richtungen