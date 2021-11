Jeder Mensch kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, nicht mehr äußern zu können, welche medizinischen Behandlungen erwünscht sind oder abgelehnt werden. Durch die Corona-Pandemie fragt sich so mancher, ob nun die Patientenverfügung den Gegebenheiten angepasst werden muss.

Mit einer Patientenverfügung wird festgelegt, welche medizinischen Behandlungen und Maßnahmen gewünscht oder abgelehnt werden, wenn sich ein Patient selbst nicht mehr äußern kann. Eine künst­liche Beatmung am Lebens­ende können Menschen beispielsweise durch eine entsprechende Verfügung ablehnen.

Allerdings kann bei einem schweren Covid-19-Verlauf aber genau diese Maßnahme Leben retten. Denn immer noch ist die Beatmung in schweren Fällen die einzige Möglichkeit, einen Patienten zu behandeln und zu retten, solange noch keine Medikamente gegen das Coronavirus verfügbar sind. In einem Groß­teil der Fälle trägt die Beatmung dazu bei, dass sich die Lunge erholen kann und der Patient gesund wird.

Aufgrund der aktuellen Lage haben viele Menschen das Bedürfnis, ihre Patientenverfügung mit Hinblick auf die COVID-19 zu überprüfen. Dies kann ein Anlass sein, sich seine Patientenverfügung nochmal vorzunehmen oder eine Verfügung zu erstellen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang aber auch die Vorsorgevollmacht und/oder die Betreuungsverfügung.

(Kein) Anwendungs­fall für eine Patientenverfügung

Sollten also Menschen, die eine künstliche Beatmung als lebenserhaltende Maßnahme in ihrer Patientenverfügung ausgeschlossen haben, das Dokument doch besser noch einmal anpassen? Finanztest hat die Frage schon vor einiger Zeit beantwortet. Denn eine Behandlung ­wegen Covid-19 ist kein klassischer Anwendungs­fall für eine Patientenverfügung. Die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Lungenkrankheit kann zwar bei einem schweren Verlauf ­eine künst­liche Beatmung notwendig machen, für die ein Patient aber vorher in ein künst­liches Koma versetzt wird. Denn mit der dauer­haften Entscheidungsun­fäh­igkeit, die Voraus­setzung dafür ist, dass ­eine Patienten­verfügung über­haupt zu beachten ist, hat das künst­liche Koma nichts zu tun. In die Beatmung samt Koma­zustand hat der Patient nach Aufklärung vorher einge­willigt. Die Behand­lung ist darauf ausgerichtet, dass der Patient wieder erwacht und entscheidungs­fähig wird.

Eine Meinung, die auch die Verbraucherzentrale Bund im wesentlichen teilt. Die Patientenverfügung beinhaltet die persönliche Vorstellung des Betroffenen vom Leben und Sterben. Sie soll meist der Situation vorbeugen, dass ein Leiden verlängert wird, ohne dass die Aussicht auf Besserung besteht. Die Frage, was eine gewünschte Besserung ist, beantwortet jedoch jeder Mensch anders. Im Besonderen ändert sich diese Vorstellung auch mit dem Lebensalter. So sehen ältere Menschen häufiger ihr Leben als gelebt an und wünschen daher keine Wiederbelebungsmaßnahmen mehr. Bei jüngeren Menschen mit kleinen Kindern sieht das oft anders aus.

Daher sieht jede Patientenverfügung unterschiedlich aus. Bestimmte Inhalte sind jedoch zumeist geregelt. So ist der Patientenverfügung, unabhängig von der derzeitigen Lage, fast immer zu entnehmen, ob jemand beatmet werden will, ob jemand beatmet, künstlich ernährt oder sediert werden will. Eine Überarbeitung wegen der Corona-Pandemie ist daher nicht unbedingt erforderlich. Diese Wünsche können aber für verschiedene medizinische Situationen verschieden bestimmt werden.

Unter Umständen Verfügung ändern

Stellt sich im Verlauf einer künst­lichen ­Beatmung allerdings heraus, dass diese Therapie nicht mehr angebracht ist, müssen Ärzte ein neues Therapieziel festlegen. ­Gibt es für den Patienten aller­ Wahrscheinlich­keit nach keine Aussicht auf Wieder­erlangung des Bewusstseins, können Ärzte dann auf Grund­lage einer Patienten­verfügung über einen Therapie­verzicht entscheiden. Hat ein Patient in gesunden ­Tagen in einer Patientenverfügung fest­gelegt, in solch einer Situation auf lebens­verlängernde intensivmedizi­nische Maßnahmen zu verzichten, können Ärzte gemein­sam mit seinem Bevoll­mächtigten oder Betreuer den ­Patienten­wunsch umsetzen, so Finanztest.

Menschen mit einer Patientenverfügung sollten überprüfen, ob sich ihre Meinung zu den medizinischen Maßnahmen aufgrund der aktuellen Lage geändert hat. Lehnt etwa jemand zwar grundsätzlich eine künstliche Beatmung ab, möchte aber im Falle einer Covid-19-Erkrankung, dass die Mediziner alles Erdenkliche tun, sollte er dies so genau in seiner angepassten Patientenverfügung schreiben, rät die Verbraucherzentrale. Wichtig sei, das die Angaben so konkret wie möglich sind. Wenn möglich, sollte beim Verfassen einer Patientenverfügung Rücksprache mit einem Mediziner gehalten werden.