Ob mit gemeiner Handzahnbürste oder elektrisch - Zähneputzen muss sein. Auch wenn die Zähne empfindlich sind. Sensitive Zahncremes sollen im Mund für Ruhe sorgen. Tun sie aber nicht alle - im Gegenteil. Öko-Test verrät, was auf die Bürste darf.

Schon für 0,51 Euro für 75 Milliliter gibt es "sehr gute" Zahnpasta für empfindliche Zähne, wie Öko-Test bei einer Untersuchung von 24 sensitiven Zahncremes ermittelt hat. 6 "sehr gute" und 2 der 3 "guten" Zahncremes sind zudem Eigenmarken von Drogerien und Supermärkten und gleichzeitig die günstigsten Produkte im Test.

6 Zahncremes enthalten allerdings Natriumlaurylsulfat. Vor allem große Marken setzen auf das aggressive Tensid. Es steckt unter anderem in den Rezepturen von Blend-A-med, Elmex, Oral-B oder Sensodyne. Das Tensid hilft zwar mit seinem dichten Schaum, den heruntergeputzten Schmutz abzuspülen, aber es kann auch die empfindlichen Mundschleimhäute reizen. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass Natriumlaurylsulfat die Entstehung von Aphthen - kleinen, aber äußerst schmerzhaften Entzündungen im Mundraum - begünstigen kann. Gerade in sensitiven Zahncremes haben solche Substanzen laut Meinung von Öko-Test deshalb nichts verloren.

Natriumlaurylsulfat + Titandioxid = "ungenügend"

Der "Blend-A-Med Pro Sensitiv Fluorid Zahncreme" und der "Parodontax Zahnfleisch + Sensitivität & Frischer Atem" wurde das Vorkommen von Natriumlaurylsulfat in Kombination mit dem Farbstoff Titandioxid, der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als nicht sicher eingestuft worden ist, zum Verhängnis Der weiße Farbstoff steht schon seit Längerem in der Kritik, weil nach aktueller Studienlage nicht ausgeschlossen werden kann, dass er das Erbgut schädigt. Beide Produkte wurden deshalb mit "ungenügend" bewertet.

Abgesehen davon, sollten Verbraucher für eine schonende Reinigung ihrer Zähne darauf achten, dass der Wirkstoff Fluorid enthalten ist. Denn Fluorid stärkt den Zahnschmelz und beugt damit Karies vor. Die Wirksamkeit ist belegt - Fluorid hilft, der Zahnoberfläche Mineralien zurückzugeben und sie so zu remineralisieren. Die Zähne werden dadurch widerstandsfähiger gegen Säuren, was wiederum Karies verhindern kann. Fluorid ist allerdings umstritten und gilt bei Kritikern, die vor allem in der ganzheitlichen Medizin zu finden sind, als giftig oder gar krebserregend. Der wissenschaftliche Stand jetzt ist, dass Fluorid in den üblichen aufgenommenen Mengen keine Gefahr darstellt. Denn auch in Ländern mit fluoridiertem Trinkwasser konnte kein Zusammenhang zwischen einem erhöhten Krebsrisiko und der Aufnahme des Stoffes festgestellt werden.

Kein Fluorid = "ungenügend"

Da in einigen Zahnpasten der Untersuchung kein Fluorid enthalten war, wurden diese ebenfalls mit "ungenügend" abgestraft. Unter anderem davon betroffen waren die "Hübner Original Silicea Zahnpasta", die "Sante Dental Med Zahngel Sensitiv Vitamin B12" und die "Dr. Hauschka Med Sole Zahncreme Sensitiv".

Putzkörper in den Zahncremes helfen, Verfärbungen durch Nahrungs- und Genussmittel zu entfernen. Je nach Art reiben sie mehr oder weniger stark ab - sie schmirgeln die Zähne regelrecht sauber. Dieser sogenannte Abrieb ist abhängig von Art und Menge der enthaltenen Putzkörper. Wer unter freiliegenden Zahnhälsen leidet, sollte deshalb eine Zahnpasta mit niedrigem Abrieb wählen. Das empfindliche Zahnbein ist sonst den Putzkörpern schutzlos ausgeliefert. Dies gilt auch bei Rillen oder Furchen an den Zahnhälsen. Schuld an derlei Schäden ist zumeist die falsche Putztechnik. Verfärbungen sollten bei empfindlichen Zähnen durch den gelegentlichen Gebrauch von einer guten Universalpasta beseitigt werden - und durch eine professionelle Zahnreinigung.

Für den Alltagsgebrauch konnten unter anderem folgende Produkte im Test mit "sehr gut" überzeugen: die "Bevola Zahncreme Sensitive" von Kaufland (0,51 Euro /75 ml), die "Dentalux Sensitive Zahncreme" von Lidl, die Eurodont Sensitive von Aldi und die "Dentalux Sensitive Zahncreme" (alle 0,51 Euro /75 ml).