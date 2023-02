Im Netz einkaufen und Geld zurückbekommen? Hört sich gut an. Möglich machen dies Cashback-Portale. Registrierte Nutzer können sich derart eine Rückvergütung sichern. Wie die Sache funktioniert und ob sie sich lohnt, lesen Sie hier.

Intuitiv zücken die meisten Deutschen die Payback-Karte, wenn sie an der Kasse gefragt werden, ob man Punkte sammeln möchte. So kam es für viele Verbraucher durchaus überraschend, als der Lebensmittelhändler kürzlich verkündet hat, die Kooperation mit Payback in naher Zukunft zu beenden. Doch den Konsumenten bleibt weiterhin eine Vielzahl an Partnershops, bei denen sie Punkte sammeln können. Doch was viele nicht wissen ist, dass man neben dem stationären Handel auch beim Onlineshopping Geld sparen kann und die effektive Ersparnis dabei sogar höher ist - mit Cashback.

Wie Cashback funktioniert

Hinter Cashback, übersetzt "Geld zurück", steckt ein System, welches Kunden erlaubt, bei jedem Online-Einkauf zu sparen. Cashback-Portale arbeiten dabei mit Online-Händlern zusammen und erhalten eine Provision für die erfolgreiche Vermittlung von Kunden an die Händler. Einen Teil der Provision geben sie als Cashback an den Kunden weiter. Um davon zu profitieren, müssen Nutzer also den Umweg gehen und sich über die jeweilige Cashback-Plattform an einen der gelisteten Partnershops weiterleiten lassen. Die Registrierung auf den Plattformen ist in der Regel kostenlos und unkompliziert.

Nach erfolgreicher Registrierung kann man sich auf die Suche nach passenden Cashback-Aktionen machen. Um Cashback zu aktivieren, ist es wichtig, dass man über den Link auf der Plattform zum gewünschten Händler navigiert. Dabei werden Cookies gesetzt, welche Informationen für den Händler erhalten und das Portal gegenüber dem Händler als Partner identifiziert. Nach erfolgreichem Einkauf wird im letzten Schritt der Cashback-Betrag ausbezahlt. Üblicherweise passiert dies erst, wenn man das Produkt oder die Dienstleistung bezahlt hat und die Rückgabefrist abgelaufen ist. Folglich schütten die Portale den Betrag auf das virtuelle Konto aus, von dem es dann per Paypal oder Bankkonto ausgezahlt werden kann. In den meisten Fällen wird Cashback innerhalb von 60 bis 90 Tagen bestätigt und gutgeschrieben.

Mehr zum Thema Rabatt beim Online-Shopping Die beliebtesten Cashback-Portale

Das sind die 5 beliebtesten Cashback Portale

Laut den Ergebnissen einer Kundenumfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität zur Zufriedenheit mit Cashback-Portalen sind dies in absteigender Reihenfolge die beliebtesten deutschen Portale:

Welche Händler mitmachen

Cashback-Plattformen listen eine Vielzahl an Partnershops aus verschiedenen Kategorien. So kann bei fast allen Produkten, welche online gekauft werden, Geld zurück erhalten werden. Das Angebot an Cashback-Aktionen erstreckt sich von physischen Produkten wie Kleidung oder Elektronik bis hin zu Software, Downloads, Versicherungen oder Telefon- und Internetverträgen.

Veit Mürz, Geschäftsführer des deutschen Cashback-Portals Shoop und Marktexperte merkt an: "Aus Händlersicht ist Cashback ein flexibel einsetzbares Kundenbindungsprogramm. Bei Punkte-Sammel-Systemen gibt es häufig einen Mindestumsatz, welchen teilnehmende Händler erreichen müssen - dies ist bei Cashback nicht der Fall. Zudem lässt sich Cashback schneller in die Prozesse der Händler implementieren."

So hoch ist die Ersparnis

Wie hoch die Ersparnis durch Cashback ist, hängt davon ab, was die Portale mit den Händlern vereinbart haben. Die Ersparnisse sind dabei nicht nur von Händler zu Händler unterschiedlich, sondern unterscheiden sich auch stark in den verschiedenen Produktkategorien. Mürz sagt: "Die meisten Shops bieten den Kunden 5-15 Prozent Cashback an. Die durchschnittliche Cashback-Rate bei Shoop liegt beispielsweise bei 5,4 Prozent. Vergleichsweise hohe Cashback-Raten gibt es vor allem bei Vertragsabschlüssen: In Kombination mit dem richtigen Angebot lässt sich bei Lebensversicherungen, Handyverträgen, Internetanschlüssen et cetera schnell eine beträchtliche Summe verdienen." Laut den Ergebnissen der Kundenumfrage zur Zufriedenheit mit Cashback-Portalen konnte sich jeder Dritte innerhalb eines Jahres zwischen 10 und 30 Euro sichern. Rund 11 Prozent gaben an, im selben Zeitraum 100 Euro oder mehr gespart zu haben.

Wichtig zu wissen: Cashback-Raten beziehen sich immer nur auf den Netto-Warenwert - also ohne Mehrwertsteuer. Daher ist die endgültige Ersparnis für Verbraucher etwas geringer, als von den Portalen angegeben. Um die tatsächliche Höhe des Rabattes zu berechnen, muss man die angegebene Cashback-Rate durch 1,19 teilen.

Fazit: Cashback-Portale erlauben es, unkompliziert bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen. Wie viel, hängt natürlich von den individuellen Ausgaben, der Höhe der Vergütung und dem Bearbeitungszeitraum ab. Je nach Portal ist man beim Einkauf aber auf bestimmte Shops beschränkt und teilt seine persönlichen Daten.