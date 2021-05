So viel gibt es in der IT zu verdienen

Zukunftssicherer Job So viel gibt es in der IT zu verdienen

Wer sich gut auf Daten und Zahlen versteht, kann darüber nachdenken, in der IT-Branche seine Brötchen zu verdienen. Denn hier winken ordentliche Gehälter bei gleichzeitig guten Jobperspektiven. Daran sollte sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern.

Die Welt digitalisiert sich. Zunehmend auch in Deutschland. Der Pandemie sei Dank. Klingt ganz nach einem Arbeitnehmermarkt. Und damit weiter alles glattläuft, ist das richtige Personal gefragt. Dabei ist der Fachkräftemangel in der IT für viele Unternehmen allgegenwärtig. Gute Aussichten also für jene, die sich mit Zahlen und Daten auskennen. Wer was in der Branche verdient, zeigt eine neue Untersuchung.

Wer was in der Branche verdient, haben sich die Analysten von Compensation Partner bei der Auswertung von 12.225 IT-Datensätzen von insgesamt 19 IT-Fachfunktionen und 12 IT-Führungsfunktionen angeschaut. Und sie stellen schon mal fest, dass die Gehälter von IT-Kräften im Jahr 2020 um 1,6 Prozent gestiegen sind. Beschäftigte in der Branche erhalten ein jährliches Bruttogehalt von 64.200 Euro - trotz oder gerade wegen Corona.

Berater bekommen am meisten

Die höchsten Einkommen in der IT-Wirtschaft beziehen Fachkräfte in der Beratung, Analyse und Konzeption. Beschäftigte verdienen hier ein jährliches Bruttoeinkommen von rund 75.700 Euro. Es folgen IT-Sicherheitsexperten mit etwa 69.900 Euro. In der Softwareentwicklung steht aktuell der Mobile-Bereich hoch im Kurs. Beschäftigte beziehen hier rund 68.500 Euro, während die Gehälter im Backend mit 66.100 Euro etwas niedriger ausfallen. Auf den letzten Plätzen der Auswertung liegen SAP-Entwickler mit ca. 60.000 Euro und Softwareentwickler im Frontend mit knapp 57.300 Euro.

Führungskräfte in der IT beziehen traditionell hohe Gehälter im sechsstelligen Bereich. Selbst in kleinen Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern verdienen Führungskräfte rund 103.500 Euro. In großen Konzernen mit über 1.000 Mitarbeitern verdienen sie Top-Gehälter in Höhe von rund 142.900 Euro.

Der Bildungsweg spielt auch bei IT-Beschäftigten laut der Untersuchung eine entscheidende Rolle und kann bei der Vergütung einen Unterschied von bis zu 30.000 Euro jährlich ausmachen. Beschäftigte mit einer Ausbildung erhalten rund 51.300 Euro, während sie mit einem Meister oder Fachwirt rund 57.900 Euro verdienen. Berufsanfänger verdienen in den ersten zwei Jahren ein Einstiegsgehalt von rund 51.500 Euro. Mit 3 bis 5 Jahren Erfahrung erhalten sie rund 54.300 Euro. Nach einigen weiteren Jahren erhalten Beschäftigte rund 55.600 Euro (6-8 Jahre). Wer mehr als dreizehn Jahre in der IT-Wirtschaft arbeitet, erhält ein jährliches Bruttogehalt von rund 66.100 Euro.

Weiterhin gute Aussichten

Zudem haben rund 28 Prozent aller IT-Fachkräfte eine Prämienregelung vereinbart. Die tatsächlich ausbezahlte Extrazahlung beläuft sich im Schnitt auf 5438 Euro jährlich. Wegen der Corona-Pandemie ist der tatsächlich ausbezahlte Wert hier allerdings um rund 25 Prozent gesunken. Rund 25 Prozent aller Fachkräfte in der IT-Wirtschaft erhalten Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Altersvorsorge. Der Anteil selbst beträgt 1578 Euro.

Dennoch rechnen die Vergütungsspezialisten mit einer positiven Entwicklung im kommenden Jahr. "Das Jahr 2021 wird auch für IT-Kräfte weiterhin von der Corona-Krise geprägt sein. Der Wettbewerb wird dennoch eine leicht positive Lohnentwicklung bewirken, sodass wir eine Gehaltssteigerung von rund 1,8 Prozent erwarten. Die Auszahlungshöhe der variablen Vergütungsbestandteile wird sich im Vergleich zu 2020 etwas erholen, aber noch nicht das Niveau von 2019 erreichen", so Bierbach abschließend.