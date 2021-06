Gerade ist die erste Hitzewelle über Deutschland hinweggefegt. In solchen Zeiten wird besonders gern mit Mineralwasser der Durst gelöscht und versucht, dem Körper verloren gegangene Mineralien zurückzugeben. Und die Qualität stimmt - lediglich ein paar wenige Wässer weisen Belastungen auf, wie Öko-Test erfreut feststellen kann.

Bei Mineralwasser handelt es sich zunächst einmal um Regenwasser, welches durch Gesteinsschichten bis zur Quelle gesickert ist. Auf dem Weg in die Tiefe kann das Wasser neben Mineralien aber auch giftige Substanzen aufnehmen, etwa Arsen, Uran und Bor. Zudem können Pestizide auf den Äckern versickern, sich auf der Reise nach unten zu Abbauprodukten zersetzen und so auch in Quellen wiederfinden.

Abgesehen davon muss Mineralwasser laut Gesetz aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen stammen. Was ja schon mal nach einer guten Sache klingt. Insgesamt kann Öko-Test dem zustimmen, im aktuellen Test werden 25 von 50 Classic-Mineralwässern mit "sehr gut" bewertet. In drei Wässern kritisieren die Tester den als krebserregend eingestuften Stoff Chromat, außerdem einmal Uran- und zweimal Borgehalte. Mit "mangelhaft" durchgefallen sind lediglich das San-Benedetto-Mineralwasser (Chromat erhöht) aus Italien und das Marius Quelle Classic (Bor erhöht) aus Sachsenheim.

Umweltsünde PET-Mehrwegflasche

In neun Produkten hat das mit der Überprüfung beauftragte Labor Abbauprodukte von Pestiziden nachgewiesen. Von deren Aufnahme geht zwar keine Gefahr aus. Aber unter "ursprünglicher Reinheit" versteht Öko-Test doch etwas anderes. Zudem verweist die Zeitschrift darauf, dass Mehrweg der bessere Weg ist. Die meisten Wässer im Test sind denn auch in Mehrwegflaschen erhältlich. Glas-Mehrwegflaschen werden bis zu 50-mal wieder befüllt, PET-Mehrwegflasche bis zu 25-mal. Letztere tragen die Verbraucher zwar ebenfalls zurück in den Handel, aber dann werden sie geschreddert. Durch diese Umweltsünde vermasseln sich etliche Produkte im Test mit tadellosen Inhaltsstoffen ihr Gesamtergebnis.

Mit sehr gutem Gewissen und Qualität können Durstige hingegen unter anderem bei nachfolgenden Produkten die Flasche ansetzen: "Adelholzener Classic" (1,20 Euro pro Liter), "Aqua Römer Classic" (0,80 Euro), "Fürst Bismarck Classic" (0,69 Euro), "Gerolsteiner Sprudel" (1,07 Euro) und "Frische Brise Marius Classic" (0,29 Euro).