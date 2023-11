Saibou zurück in Deutschland

Der frühere Basketball-Nationalspieler Joshiko Saibou steht im Jahr 2020 schwer in der Kritik. Grund dafür ist sein Verhalten während der Corona-Pandemie. Nun läuft er erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder in Deutschland auf - und erhält klare Botschaften.

Der umstrittene Basketball-Profi Joshiko Saibou hat erstmals seit den Corona-Kontroversen im Jahr 2020 wieder ein Pflichtspiel in Deutschland absolviert. Der 33-Jährige steht inzwischen bei Zweitligist Medipolis SC Jena unter Vertrag und gab bei Jenas 95:83 bei den Römerstrom Gladiators Trier seinen Saisoneinstand. Saibou steuerte zwölf Punkte und fünf Vorlagen bei.

Der Aufbauspieler spielte in der BBL unter anderem für Alba Berlin und Würzburg. Im Sommer 2020 wurde er nach der Teilnahme an einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen von den Telekom Baskets Bonn fristlos entlassen. Der Klub warf ihm vor, mit der Teilnahme "gegen die bekannten Schutzregeln" verstoßen zu haben und dadurch "ein permanentes Infektionsrisiko" darzustellen. Saibou wechselte zum französischen Klub Reims und zog ein halbes Jahr später weiter nach Dijon. Im September 2023 kehrte er nach Deutschland zurück.

Die Heimfans aus Trier kritisierten den Profi am Samstag mit harschen Worten auf einem Transparent. Saibou sei erst "Vorbild von allen" gewesen, erst dann sei seine "Maske gefallen", schrieben die Anhänger unter anderem. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio stand Saibou im Kader der deutschen Auswahl, was Kritik auslöste. Der Verband verteidigte den Spieler, der "zu 100 Prozent zu den Werten der Nationalmannschaft" stehe.

"Ich glaube an keine Verschwörungstheorien und das habe ich auch nie. Zu diskriminierenden Gruppierungen, egal welcher Art, habe ich eine klare Haltung", sagte Saibou im Juni 2021 in einem Interview. Er habe zu keinem einzigen Zeitpunkt auch nur eine Verschwörungstheorie verbreitet, weder persönlich noch auf Social Media. "Es ist schade, sich für etwas rechtfertigen zu müssen, das man absolut nicht getan hat", sagte er.