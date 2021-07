Bei der Fußball-Europameisterschaft spielen drei Außenseiter und ein Favorit die beiden letzten Plätze im Halbfinale aus. Zwei Schlüsselspieler sorgen für Hoffnung bei den Underdogs.

Tschechien - Dänemark

Wo findet das Spiel statt?

Mit dem vorletzten Viertelfinale verabschiedet sich das vorderasiatische Aserbaidschan und seine Hauptstadt Baku aus der Europameisterschaft.

Wo kann es verfolgen?

In der ARD, bei MagentaTV und natürlich im Liveticker auf ntv.de (ab 18 Uhr)

So sieht's die ntv.de-Redaktion:

Was für eine wunderbare Ausgangslage für ein wichtiges Fußballspiel: Am Ende gewinnt auf alle Fälle ein Außenseiter! Vor dem Turnier hatte niemand die Tschechen auf dem Zettel, spätestens nach deren Auftaktspiel auch nicht mehr die etwas höher gehandelten Dänen. Die hatten das Herz ihres Teams verloren und später auch das Spiel gegen den größtmöglichen Außenseiter Finnland: Dänemarks Spielmacher Christian Eriksen wäre beinahe auf dem Platz gestorben, seine geschockten Kollegen mussten anschließend weiterspielen.

Nun stehen sie im Viertelfinale. Weil die besondere Arithmetik dieses Turniers und die Auslosung es gut mit ihnen meinte. Und eben, weil Eriksen doch noch da ist. "Wir werden mit Christian in unseren Gedanken spielen", betonte Trainer Kasper Hjulmand. "Er ist immer noch das Herz des Teams." Zwei Träume habe man, sagte Hjulmand: "Einmal, zu gewinnen, aber auch den Menschen Freude zu machen und Dänemark zu inspirieren. Wir fühlen die Energie von überall aus dem Land, von den Jungen und den Alten, wir machen dies alles zusammen. Wir sind dankbar für die Unterstützung."

Nach dem rauschenden 4:0 über Wales im Achtelfinale müsste Hjulmand eigentlich nicht viel ändern, der angemessen pathetische Trainer muss sich aber doch Gedanken über seine Aufstellung machen: Yussuf Poulsen ist bereit, nach seinem verletzungsbedingten Ausfall gegen Wales wieder einzugreifen. Auch wenn sein Ersatz Kasper Dolberg gegen Wales gleich doppelt traf, drängt der 27-Jährige zurück in die Startelf. "Ich glaube nicht, dass ich 90 Minuten spielen kann, aber ich werde 60 Minuten spielen können wie gegen Belgien und Russland", sagte Poulsen.

Egal, wie Hjulmand sich entscheidet: Ganz Fußball-Dänemark beschwört die gemeinsame emotionale Stärke für den größten Erfolg seit dem EM-Titel 1992, den das Team auch für seinen besten Spieler feiern will. "Sein Platz ist immer noch da und wir vermissen ihn jeden Tag", sagte Pierre-Emile Höjbjerg über Eriksen, der nach seinem Zusammenbruch immer wieder mit der Mannschaft in Kontakt steht. "Wir tun dies hier für ihn und er bedeutet uns sehr viel."

Schick thront über allem

Tschechien startete mit einem Zaubertor von Patrik Schick in die Europameisterschaft: Der Stürmer traf gegen Schottland aus knapp 50 Metern zum 2:0. Es war der Auftakt einer nicht eben glanzvollen Gruppenphase, die Tschechen erarbeiteten sich die wenigsten Großchancen aller Teams, spielten mit die meisten Fehlpässe - und kam doch weiter. Pragmatisch und seriös und dank Schick: Der traf in der Vorrunde dreimal und dann noch einmal im Achtelfinale gegen die Niederlande.

Da gewannen die biederen Tschechen und schenkten dieser EM die erste Sensation. Schick machte mit seinem 2:0 den Deckel drauf und ist jetzt kurz davor, sich zum Star des Turniers zu machen. "Hut ab vor seiner Leistung, er ist sich auch für harte Arbeit nicht zu schade, und der eiskalte Abschluss liegt ihm im Blut", lobte Ex-Bundesligastar Jan Koller im "Kicker". Und Dänemarks Coach Hjulmand schwärmte auch vor dem Aufeinandertreffen: "Ich denke, er ist einer der talentiertesten und vielversprechendsten Stürmer in Europa. Das zeigt er jetzt bei dieser EM."

Mit einem weiteren Treffer würde Schick, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen spielt, mit Cristiano Ronaldo an der Spitze der Torjägerliste gleichziehen. Vor dem Achtelfinale hatten sie sich noch Sorgen gemacht bei den Tschechen, dass das Spiel zu sehr von der Effizienz des Torjägers abhängig sei. Doch gegen die Niederlande traf mit Tomas Holes endlich auch ein zweiter Tscheche in diesem Turnier.

Dennoch: Auf Schick kommt es in diesem Team ohne Stars auch heute wieder an. Die Dänen sind gewarnt, auch Yussuf Poulsen, der mit Schick 2019/20 bei RB Leipzig stürmte. "Er ist gut und wir haben die Spielzeit zwischen uns geteilt - das sagt etwas aus, dass unser Trainer selbst nicht wusste, wer der beste von uns beiden war", erinnerte Poulsen augenzwinkernd vor dem Wiedersehen.

England - Ukraine

Wo findet das Spiel statt?

Im Stadio Olimpico von Rom will England den Schritt zurück nach London gehen. Zum Halbfinale. Die Ukraine aber natürlich auch.

Wo ist es zu verfolgen?

In der ARD, bei MagentaTV und natürlich im Liveticker auf ntv.de (ab 21 Uhr)

So sieht's die ntv.de-Redaktion:

Eigentlich wollte ja die deutsche Nationalmannschaft heute Abend ihre enge Beziehung zum Stadio Olimpico in Rom festigen. Dort schädelte Horst Hrubesch 1980 Deutschland zum EM-Titel, dort schoss Andreas Brehme den vielleicht besten Elfmeter, der je in einem WM-Endspiel geschossen wurde.

Es wurde nichts draus, weil Deutschland mit einer ängstlichen Vorstellung Englands gruselige Serie beendete: Zum ersten Mal seit 1966 konnte England ein DFB-Team bei einem großen Turnier schlagen. Deshalb geht der Weg für England weiter, vielleicht zurück in die Heimat: In London steigt das Halbfinale und später auch das Endspiel. Ist man also kurz vor dem Ziel? "Das ist ein gefährlicher Moment für uns. Das Gefühl des Erfolgs, die Stimmung im Land - wir dürfen aber nicht nachlassen." Der Sieg gegen die Deutschen solle nur ein Schritt gewesen sein, warnte Nationaltrainer Gareth Southgate. "Wir sind hier mit einem Ziel angetreten, und das haben wir noch nicht erreicht."

In Wembley wollen sie am 11. Juli spielen und dort am besten den Titel holen, vor 60.000 Zuschauern. Ein verrückter Gedanke aus deutscher Sicht, nicht nur wegen der vielen Zuschauer. Viele Fans gewöhnen sich jedoch langsam an den Gedanken, auch wenn sie mit Southgate auf der Insel noch immer etwas fremdeln. Der Trainer verfolgt einen pragmatischen Ansatz, lässt nach dem Geschmack vieler zu defensiv spielen. "Southgate besitzt eine der wichtigsten Eigenschaften für Trainer auf dem allerhöchsten Level. Er ist sich immer selbst treu", schrieb Ex-Nationalspieler Jamie Carragher am Mittwoch im "Telegraph". "Er bedient nicht die öffentliche Bühne. Und anders als einige seiner Vorgänger lässt er sich nicht von den Medien beeinflussen, wenn er seine Mannschaft aufstellt."

Spektakelfußball muss man von England trotz einer spektakulär bestückten Offensive nicht erwarten. Angesichts des Erfolgs ist das auch für die sehnsüchtig und seit inzwischen 55 Jahren auf einen Titel wartenden Fans auszuhalten. Noch nicht ein Mal musste Torwart Jordan Pickford den Ball aus dem eigenen Netz holen. Bleibt es dabei, geht's nach Wembley.

Die Ukraine und das beste Spiel ihres Lebens

Natürlich, die Ukraine ist der Außenseiter in diesem Spiel. Mit dem Erreichen das Viertelfinals hat die Mannschaft von Trainer Andrij Schewtschenko schon den größten Erfolg der Verbandsgeschichte eingefahren. Doch es muss noch nicht das Ende sein:

"Ich denke, es gibt keine perfekten Mannschaften. Jede Mannschaft hat ihre Schwächen", sagte Schlüsselspieler Oleksandr Zinchenko vom englischen Meister Manchester City. Es muss aber ganz Großes passieren: "Wir werden versuchen, sie zu überraschen. Aber wir wissen, dass jeder unserer Spieler wahrscheinlich das beste Spiel seines Lebens machen muss, damit wir weiterkommen." Trainer Schewtschenko setzt darauf, dass möglichst viele der bis zu 16.000 Zuschauer in Rom seine Mannschaft unterstützen werden. "Wir haben eine starke ukrainische Gemeinschaft hier in Italien. Ich hoffe, dass viele von ihnen ins Stadion kommen werden", sagte der 44-Jährige. "Genauso hoffe ich, dass viele Italiener kommen werden, um die Ukraine zu unterstützen."

Viel mehr als auf die Unterstützung von Außen wird es für die Ukraine aber darauf ankommen, ob Zinchenko von Innen wieder so gewaltig wird wirken können, wie gegen die Schweden. Da traf er zum 1:0 selbst, das entscheidende 2:1 bereitete der 25-Jährige wunderschön, nahezu einschussfertig vor. Der einzige Star des Teams, der in der Premier League an der Seite von Ausnahmekönnern wie Raheem Sterling und Kevin De Bruyne im Mittelfeld spielt, suchte seine Position im Nationalteam noch. "Leider absol­viere ich gerade nicht meine besten Spiele im Trikot der Natio­nal­mann­schaft. Kör­per­lich geht es mir gut, es ist eher eine men­tale Frage. Ich ver­suche zu ver­stehen, wo meine Pro­bleme liegen", klagte der Spieler vor dem Ach­tel­fi­nale - und ließ eine große Partie folgen.

Schewtschenko hatte ihn vor dem Spiel aus dem Mittelfeld auf die linke Position in einer Fünferkette verschoben. Eine gute Idee, mit viel Platz vor ihm konnte Zinchenko viel mehr Einfluss aufs Spiel nehmen als ein Hybrid zwischen Spielmacher und Außenbahnspieler.

Mit seiner Idee, die das Potenzial seines wichtigsten Spielers voll zur Entfaltung brachte, hat Trainer Schewtschenko das Spiel gegen Schweden erfolgreich gecoacht. Gegen den Deutschland-Bezwinger "wird für uns das härteste Spiel sein gegen einen sehr starken Gegner", sagte der ehemalige Weltklassestürmer. "Das ist eine der besten und ausgeglichensten Mannschaften bei diesem Turnier. Ich glaube, dass England gerade eines der stärksten Teams seiner Geschichte hat", adelte Schewtschenko die aktuelle Auswahl der "Three Lions".