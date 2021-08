Nicht der HSV, nicht Schalke 04, nicht Werder Bremen: In der "stärksten 2. Liga aller Zeiten" legt Jahn Regensburg den besten Saisonstart hin. Gegen Fast-Aufsteiger Kiel gibt es einen Kantersieg.

Holstein Kiel - Jahn Regensburg 0:3 (0:2)



Der SSV Jahn Regensburg hat mit dem 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Tore für die Gäste erzielten Max Besuschkow (20. Minute), Benedikt Gimber (40.) und Julian Korb (58./Eigentor). Die Kieler haben nun ihre ersten drei Saisonspiele jeweils mit 0:3 verloren und stehen weiterhin punkt- und torlos am Tabellenende.

Die Gastgeber fanden vor 3700 Zuschauern zunächst gut in die Partie. Fabian Reese scheiterte nach einer Flanke von Fin Bartels an der Latte (9.). Die Gäste waren effektiver und nutzten gleich ihre erste Torchance. Über mehrere Stationen landete der Ball im Strafraum bei Besuschkow, der zehn Meter vor dem Tor freistehend zum 1:0 traf. In der 40. Minute erhöhte Gimber nach einer Ecke per Kopfball auf 2:0. In der zweiten Halbzeit nutzte Regensburg einen Ballverlust von Reese zum 3:0. Konrad Faber bediente dabei per Flanke Gimber, dessen Schuss von Korb unhaltbar ins eigene Gehäuse abgefälscht wurde.

SV Sandhausen - Karlsruher SC 0:0

Der Karlsruher SC hat die Tabellenführung abgegeben. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner kam bei hochsommerlichen Temperaturen nicht über ein 0:0 beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen hinaus. Während der KSC nach dem torlosen Remis vor 4908 Zuschauern im badischen Derby vorerst auf den zweiten Tabellenplatz zurückfiel, konnte Sandhausen dank des ersten Punktgewinns in der neuen Saison die Abstiegsränge zumindest bis Sonntag verlassen.

Beide Teams lieferten sich ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlpässen. Der KSC hatte zwar zunächst die besseren Chancen durch Neuzugang Fabio Kaufmann (3. Minute), Marvin Wanitzek (11.) und Kyoung-Rok Choi (38.), wie ein Tabellenführer trat der Traditionsclub aber nicht auf. Kurz vor der Pause wäre nach einem Querpass von Marcel Ritzmaier dann beinahe die Führung für den SVS gefallen, doch KSC-Verteidiger Robin Bormuth konnte letztlich noch klären. Nach dem Seitenwechsel blieben die Karlsruher leicht überlegen, machten aber zu wenig aus ihrer spielerischen Qualität. Einen Schuss von Fabian Schleusener (56.) wehrte Sandhausens Torhüter Patrick Drewes ab. Ansonsten blieb die Partie wie im ersten Durchgang: wenig ansehnlich.

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)

Neuzugang Christopher Schindler hat dem 1. FC Nürnberg zum ersten Saisonsieg verholfen. Im Duell der Traditionsvereine gegen Fortuna Düsseldorf war der frühere Premier-League-Profi bei seinem Zweitligadebüt für die Franken mit einem Kopfball in der 58. Minute zur wegweisenden Führung erfolgreich. Dank des 2:0 (0:0) vor 12.361 Zuschauern überholten die entschlosseneren Nürnberger die Gäste in der Tabelle und kletterten mit nun fünf Punkten nach oben. Ohne den an der Schulter verletzten Abwehrchef Florian Hübner avancierte Schindler in der Innenverteidigung zum Matchwinner und fügte Düsseldorf nach dem dritten Spieltag schon die zweite Niederlage zu. Kurz vor dem Abpfiff erhöhte Kapitän Enrico Valentini sogar noch per Foulelfmeter.

Der Club war in der Anfangsphase spielbestimmend. Doch beim finalen Pass fehlten Timing und Präzision. Die Fortuna erzeugte in der später ausgeglichenen Partie zweimal mit dem früheren Fürther Felix Klaus (17., 20.) Gefahr. In der Nürnberger Drangphase nach dem Seitenwechsel traf nach einem Freistoß von Standardexperte Johannes Geis Verteidiger Schindler, der im Sommer von Huddersfield Town aus England gekommen war. In der Schlussphase musste der FCN aber nochmal ordentlich zittern.