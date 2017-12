Sport

FCK schlägt zurück, DSC wild: Clubberer stolpern auf dem Betzenberg

Ein Sieg beim 1. FC Kaiserslautern - und der 1. FC Nürnberg hätte sich an diesem 18. Spieltag an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga gesetzt. Doch der Tabellenletzte dreht in der zweiten Halbzeit auf. Wilde Bielefelder verlieren beim Jahn in Regensburg.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

Der 1. FC Nürnberg ist im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga beim Schlusslicht gestolpert und hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Team von Trainer Michael Köllner kam am 18. Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Nürnberg geht mit 33 Punkten in die Winterpause und liegt hinter Düsseldorf und Aufsteiger Kiel, der nach dem Spiel am Sonntag beim SV Sandhausen wieder die Spitze übernehmen kann.

Stürmer Mikael Ishak (25.) brachte Nürnberg mit seinem zwölften Saisontreffer in Führung, Torhüter Fabian Bredlow (61.) sorgte aber mit einem Eigentor für den Ausgleich. Der Club bestreitet sein letztes Spiel des Jahres am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Kaiserslautern bleibt mit nur zwei Saisonsiegen und nun zwölf Punkten abgeschlagener Letzter. Nürnberg ging vor 17.800 Zuschauern durch Ishaks Kopfball nach einer Ecke verdient in Führung. Nach der Pause vergaben Hanno Behrens (49.) und Edgar Salli (55.) sehr gute Chancen auf das 2:0, dann jedoch fälschte Georg Margreitter eine Hereingabe ab und leitete damit Bredlows Eigentor ein.

FC Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)

Erzgebirge Aue und der 1. FC Heidenheim treten auf der Stelle. Die Tabellennachbarn trennten sich 1:1 (1:0) und verpassten beide einen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Cebio Soukou (8.) bescherte den Gastgebern vor 6500 Zuschauern mit seinem dritten Saisontreffer zunächst einen Start nach Maß. John Verhoek (90.+1) rettete Heidenheim zumindest einen Punkt, der dem Tabellen-14. Heidenheim und den zwölftplatzierten Erzgebirglern allerdings nicht weiterhilft. Nach der frühen Führung durch Soukous leicht abgefälschten Rechtsschuss zeigte Aue im ersten Durchgang weiter die bessere Spielanlage. Den Heidenheimern gelang in der Offensive aber auch viel zu wenig, um die gut organisierten Veilchen ernsthaft im Bedrängnis zu bringen. Nach der Pause blieb die Begegnung auf äußerst überschaubarem Niveau. Erst beim letzten Aufbäumen nutzte Wittek eine Ecke zum nicht unverdienten Ausgleich.

SSV Jahn Regensburg - DSC Arminia Bielefeld 3:2 (2:1)

Der Jahn schiebt sich immer weiter nach vorne. Im Verfolgerduell gegen Arminia Bielefeld behielten die regensburger mit 3:2 (2:1) die Oberhand und belegen bereits Platz sechs. Durch den Erfolg schob sich der SSV an den Ostwestfalen in der Tabelle vorbei. Andreas Voglsammer (12.) hatte die Bielefelder vor 7137 Zuschauern in Führung gebracht, doch die Regensburger schafften durch Benedikt Gimber (14.) und Marco Grüttner (25.) die schnelle Wende. Ein Eigentor von Bielefelds Florian Hartherz (78.) sorgte für das 3:1. Konstantin Kerschbaumer (90.+2) markierte den Treffer zum Endstand.

Mehr zum Thema 15.12.17 Auswärtssieg in Braunschweig Fortuna kämpft sich an Tabellenspitze

In den jüngsten sieben Spielen holte Regensburg fünf Siege, ein Remis - und verloren nur einmal. Die Bielefelder erzielten in jedem ihrer zehn Spiele auswärts jeweils mindestens ein Tor. Es war ein attraktives Spiel, auch die Arminia versteckte sich nicht. Es entwickelte sich eine Partie mit Torszenen auf beiden Seiten. Der Armenier Sargis Adamjan war an den ersten beiden Jahn-Toren jeweils beteiligt und ein steter Unruheherd für die Abwehr der Gäste.

Quelle: n-tv.de