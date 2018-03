Sport

2. Liga: FCK und Union patzen: Der dreifache Hinterseer rettet Bochum

Erst läuft gar nichts für Fußball-Zweitligist VfL Bochum in Sandhausen, dann läuft Lukas Hinterseer mit drei Toren zu Hochform auf und dreht ein 0:2 zum Sieg. Keine Sieger gibt es in Berlin und Lautern, dafür aber jede Menge Frust bei Unionern und Pfälzern.

SV Sandhausen - VfL Bochum 2:3 (2:1)

Mit einem Dreierpack hat Lukas Hinterseer dem VfL Bochum im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Auswärtssieg in Folge beschert. Der Österreicher führte die Westfalen mit seinen drei Toren (26./56./63.) nach 0:2-Rückstand zum 3:2 (1:2) beim SV Sandhausen und vorerst auf den zwölften Tabellenplatz. Sandhausen verabschiedete sich durch die Heimniederlage endgültig aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze. Nach nur einem Sieg in den letzten sieben Spielen ist der Rückstand auf den Relegationsrang drei auf acht Punkte angewachsen.

Dabei sah es zunächst sehr gut aus für die Sandhäuser: Mit einem spektakulären Hackentor im Flug brachte Manuel Stiefler die Gastgeber vor 6526 Zuschauern in Führung (18.). Rurik Gislason erhöhte im Nachschuss auf 2:0 (24.). Doch nur zwei Minuten begann die große Hinterseer-Show: Nach einer Flanke von Stefano Celozzi verkürzte der 26-Jährige zunächst. Nach der Pause drehte er innerhalb von sieben Minuten das Spiel: Nach einer scharfen Hereingabe von Sidney Sam drückte er den Ball zum 2:2 über die Linie, schließlich erzielte er aus abseitsverdächtiger Position sein neuntes Saisontor.

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

Für den 1. FC Kaiserslautern rückt der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Der FCK erkämpfte sich zwar in Unterzahl ein 1:1 (0:0) gegen den FC St. Pauli. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt aber fünf Punkte und kann noch größer werden, wenn Erzgebirge Aue sein Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Montag (20.30 Uhr im n-tv.de Liveticker) gewinnt. Die Hamburger bleiben als Tabellenneunter im Mittelfeld - acht Zähler nach oben und sechs nach unten trennen sie von Relegationsplätzen.

Die Gastgeber gerieten nach einer Notbremse im Strafraum von Jan-Ingwer Callsen-Bracker an Sami Allagui in Rückstand. Aziz Bouhaddouz verwandelte den Foulelfmeter (73.). Trotz Rot gegen Callsen-Bracker gelang Lukas Spalvis nach einem schnell ausgeführten Freistoß noch der Ausgleich (84.) für Lautern.

Union Berlin - Jahn Regensburg 2:2 (1:0)

Der enttäuschende 1. FC Union Berlin wartet weiter auf den siebten Heimsieg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Gegen den Tabellenvierten SSV Jahn Regensburg reichte es nur zu einem 2:2 (1:0). Der Ausgleich für die Gäste fiel durch einen Foulelfmeter zwei Minuten vor Schluss.

Auf dem neu verlegten Rasen hatten Union-Kapitän Felix Kroos (45.) und Philipp Hosiner (63.) vor 21.284 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei die sehenwerten Union-Tore gemacht. Marco Grüttner (59.) sorgte mit seinem elften Saisontreffer für das zwischenzeitliche 1:1 in Berlin. Marvin Knoll (88.) verwandelteschließlich kurz vor Schluss den Elfmeter zum 2:2-Endstand in Berlin.

Quelle: n-tv.de