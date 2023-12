Ein Doppelschlag nur wenige Minuten vor Abpfiff verhilft dem FC Liverpool doch noch zum Sieg in der Premier League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp ist nun Tabellenzweiter, weil Meister Manchester City gegen Tottenham Punkte liegen lässt.

Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp hat in der englischen Premier League mit Spektakel-Fußball einen späten Sieg gefeiert. Das Team des deutschen Fußball-Coaches besiegte in einem höchst spannenden Spiel den FC Fulham mit 4:3 (2:2). Durch den siebten Heim-Erfolg im siebten Match bleiben die Reds zwei Zähler hinter Tabellenführer FC Arsenal. Meister Manchester City fiel nach einem ebenfalls außergewöhnlichen 3:3 (2:1) gegen die Tottenham Hotspur auf Rang drei zurück.

Trent Alexander-Arnold sorgte nach 20 Minuten für das 1:0. Englands Nationalspieler schoss einen perfekten Freistoß aus rund 25 Metern an die Unterkante der Latte. Da der Ball vom Rücken von Fulham-Keeper Bernd Leno ins Tor ging, wurde der Treffer als Eigentor gewertet. Der Ex-Bundesliga-Schlussmann spielte nach einem Zusammenprall mit Liverpools Luis Diaz seit der Anfangsphase mit einem Kopfverband.

Etwas überraschend glich der Klub aus West-London durch Harry Wilson zum 1:1 aus (24.). Durch den nächsten fulminanten Distanzschuss von Argentiniens Weltmeister Alexis Mac Allister lag Liverpool wieder vorn (38.). Die Gäste egalisierten durch Kenny Tete erneut (45.+3). Torwart Caoimhín Kelleher, der den angeschlagenen Stammkeeper Alisson vertrat, sah dabei nicht gut aus.

Nach einer lange Zeit ruhigeren zweiten Hälfte wurde es in der Schlussphase wild. Fulhams Bobby De Cordova-Reid schockte Liverpool mit einem Kopfballtor zum 2:3 (80.). Der Ex-Stuttgarter Wataru Endo (87.) und Arnold nur eine Minute später drehten das Match an der Anfield Road aber noch.

Son trifft zweimal - aber ein Eigentor

Spektakulär war auch das Remis zwischen Manchester City und Tottenham. Der ehemalige Bundesligaprofi Son Heung-Min traf für die Spurs früh zum 0:1 (6.). Drei Minuten später erzielte er auch das nächste Tor - allerdings zum 1:1 ins eigene Netz. Phil Foden (31.) und Jack Grealish (81.) schossen jeweils das City-Team von Pep Guardiola in Führung. Giovani Lo Celso (69.) und Dejan Kulusevski (90.) gelang für die Gäste aus London zweimal der Ausgleich.

Arsenal hatte am Samstag mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers vorgelegt. Bukayo Saka (6.) und Martin Ödegaard (13.) brachten die Londoner früh auf die Siegerstraße, der ehemalige Bundesliga-Profi Matheus Cunha traf für die Gäste nur noch zum Anschluss (86.). Nationalspieler Kai Havertz musste sich nach zuletzt zwei Treffern in zwei Spielen erstmal wieder mit der Jokerrolle begnügen und wurde in der 77. Minute eingewechselt.