Mit erheblicher Verspätung meldet Tesla den ersten fertigen Cybertruck. Damit steigt der Autobauer in den lukrativen US-Pickup-Markt ein. Bei der Vorstellung des futuristisch aussehenden Fahrzeugs hatte es 2019 nicht nur Applaus gegeben.

Der Autobauer Tesla hat vier Jahre nach seiner Vorstellung den ersten Cybertruck produziert. Das erste Modell sei im US-amerikanischen Werk in Texas gebaut worden, teilte das Unternehmen per Twitter mit. Ursprünglich sollte die Produktion bereits Ende 2021 beginnen, war aber mehrfach verschoben worden. Das Werk in dem US-Bundesstaat war im April 2022 eingeweiht worden. In ihm wird seitdem vor allem das Kompakt-SUV Model Y gebaut. Der Cybertruck gilt als wichtiges Modell für den US-Markt, wo Pickups die populärsten Fahrzeuge sind.

Tesla hatte den batteriebetriebenen Pickup im November 2019 vorgestellt. Tesla-Chef Elon Musk hatte den Cybertruck in Los Angeles präsentiert. Das Fahrzeug erinnert in ungewöhnlicher dreieckiger Form eher an einen Kampfjet als an einen klassischen Pickup. Laut Musk wurde er zu dem Design vom Film "Blade Runner" von Ridley Scott aus dem Jahr 1982 inspiriert.

Damals hatte es geheißen, der Cybertruck soll mehr als 1,7 Tonnen Gewicht auf der Ladefläche transportieren können und kommt in 2,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 100 km/h). In einem Video demonstrierte Tesla, wie der Pickup schneller beschleunigt als ein Porsche 911. Auch ein Tauziehen mit dem aktuellen Pickup-Bestseller F-150 von Ford gewann der Cybertruck im Video locker.

Die Vorstellung entpuppte sich allerdings als Pannenshow: Im Tesla-Entwicklungszentrum traktierte Designer Franz von Holzhausen das Fahrzeug mit einem Hammer, um die Bruchfestigkeit der Fenster zu beweisen. Anders als geplant, hinterließen seine Attacken tiefe Risse im Panzerglas. Zudem kam die Form bei Analysten in einer ersten Reaktion nicht gut an. Wegen seines kantigen Designs sei der Cybertruck keine ernsthafte Konkurrenz für die konventionellen Fahrzeuge von Ford oder General Motors, hatte es etwa von Bank Credit Suisse geheißen. Für die Aktie von Tesla war es unmittelbar danach deutlich hinabgegangen.