Noch nie ist ein Impfstoff so schnell entwickelt worden wie der gegen das Coronavirus. Ohne große Investitionssummen wäre das nicht möglich gewesen. Nun legt eine Studie offen, wie viel öffentliche Gelder in die Forschung geflossen sind: Deutschland und Amerika haben mit Abstand am meisten investiert.

Die USA und Deutschland sind bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen mit Abstand die größten Geldgeber. Die beiden Länder haben zusammen 3,7 Milliarden US-Dollar (3,16 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt, wie aus einer Aufstellung des Zentrums für Globale Gesundheit am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf hervorgeht. Die USA investierten demnach fast 2,2 Milliarden US-Dollar, Deutschland 1,5 Milliarden US-Dollar aus der Staatskasse. Danach folgt mit großem Abstand Großbritannien, das auf 500 Millionen US-Dollar kommt. Insgesamt listet das Zentrum Investitionen von 5,9 Milliarden US-Dollar auf.

Nach dieser Aufstellung kamen zwar 98,12 Prozent der Forschungsgelder aus öffentlichen Quellen. Allerdings betont das Zentrum, dass in Bezug auf Investitionen von Pharmafirmen nicht genügend Informationen vorlägen. Deren Beitrag dürfte in der Aufstellung unterrepräsentiert sein, schreibt das Zentrum, ebenso wie Investitionen von Ländern, in denen eigene Impfstoffe entwickelt wurden oder werden.

Die größten Empfänger seien Unternehmen wie Moderna, Johnson & Johnson, Biontech/Pfizer, Curevac und die Universität von Oxford gewesen, die den Impfstoff von Astrazeneca mit entwickelt hat.

Das Genfer Zentrum verfolgt auch Herstellungs- und Kaufverträge. Die Datenlage sei aber noch komplizierter, hieß es. So lägen für 71 Prozent der Verträge keine Preise vor. Aus den Preisen, die veröffentlicht wurden, geht nach Angaben des Zentrums hervor, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer pro Dosis zwischen 6,75 und 23,50 US-Dollar kostet, das Moderna-Präparat zwischen 15 und 18 US-Dollar und das Mittel von Astrazeneca zwischen 2,50 und 8,00 US-Dollar. Der chinesische Impfstoff Sinopharm koste zwischen 18,55 und 35,72 US-Dollar pro Dosis.