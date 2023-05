Sportlicher und finanzieller Erfolg gehen beim Fußball keineswegs Hand in Hand. Das wissen Borussia-Dortmund-Aktionäre aus leidvoller Erfahrung. Dennoch löst die überraschende Aussicht auf den ersten Meistertitel seit elf Jahren auch unter den Anlegern Euphorie aus.

Nicht nur bei den Dortmunder Fans herrscht vor dem letzten Bundesliga-Spieltag Euphorie. Am Wochenende ist Borussia Dortmund dank des 3:0-Siegs gegen Mainz und der Niederlage des Rekordmeisters Bayern München auf den ersten Tabellenplatz vor- und die Meisterschaft in greifbare Nähe gerückt. Die Aktie der börsennotierten Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA sprang am Morgen zu Handelsbeginn um gut 13 Prozent in die Höhe.

Das zeigt einerseits, dass nicht nur Fans, sondern auch Investoren inzwischen mit dem ersten Sieg der deutschen Meisterschaft des BVB rechnen, nachdem die Meisterschale zehn Jahre ununterbrochen in der Hand des FC Bayern war. Die Höhe des Kurssprungs verdeutlicht andererseits allerdings auch die Überraschung der Anleger, dass die Bayern durch ihre unerwartete Niederlage kurz vor Ende der Saison die Tabellenspitze abgegeben haben. Eingepreist in den Dortmunder Aktienkurs war dieses Ergebnis jedenfalls nicht. Ob die Borussia diesen Matchball am letzten Spieltag auch verwandeln kann, muss sich kommendes Wochenende zeigen. Noch ist die Meisterschaft nicht entschieden. Damit ist auch offen, wie nachhaltig der Kurssprung der Aktie ist.

Die Geschichte der BVB-Aktie zeigt zudem, dass sportlicher und finanzieller Erfolg im Sinne der Aktionäre keineswegs Hand in Hand gehen. Als die Borussia im Herbst 2000 an die Börse ging, wurden die Aktien zum Preis von elf Euro zugeteilt. Ein Kurs, den die Papiere selbst zu Zeiten der größten sportlichen Erfolge in der Bundesliga und Champions League nie wieder erreichten.

Im Zuge einer finanziellen Krise des Vereins und des Unternehmens Borussia Dortmund fiel der Aktienkurs bis auf einen Tiefststand von nur noch rund 80 Cent. Selbst 2012 als der Verein zum zweiten Mal hintereinander deutscher Meister wurde und ins Finale der Champions League eingezogen ist, notierten die Aktien gerade einmal um die 2,50 Euro.

Dagegen profitierten die Aktionäre der Borussia Dortmund GmbH & Co. KG in den folgenden Jahren auch ohne Gewinn der Meisterschaft von einem kontinuierlichen Aufschwung. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet. Der Versuch des Attentäters Sergej W., mit einem Terroranschlag auf den Mannschaftsbus die Aktie zum Absturz zu bringen, schockierte die Mannschaft nachhaltig, blieb an der Börse allerdings folgenlos. Der Aktienkurs stieg bis 2018 auf knapp zehn Euro. Mit der Corona-Pandemie folgte dann allerdings der Absturz, von dem sich die Aktien trotz des jüngsten Erfolgs bis heute nicht erholt haben. Mit einem Kurs von aktuell knapp über fünf Euro sind die Dortmunder Fußball-Aktien immer noch weit von alten Höhen - geschweige denn vom Ausgabepreis - entfernt.