Wirtschaft

US-Regierung sagt Ausnahme zu: EU bleibt von Strafzöllen verschont - vorerst

Aufatmen in der europäischen Stahlbranche: Die US-Regierung nimmt die EU und sechs andere Länder vorläufig von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus. Das teilt der US-Handelsbeauftragte bei einer Senatsanhörung mit.

Die US-Regierung befreit die EU vorerst von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte bei einer Anhörung im US-Senat, die Europäische Union werde ebenso wie Argentinien, Australien, Brasilien und Südkorea vorläufig von den neuen Tarifen ausgenommen. US-Präsident Donald Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen.

Bisher waren nur Ausnahmen für die US-Nachbarn Kanada und Mexiko geplant. Laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron will Trump um 22 Uhr europäischer Zeit eine Stellungnahme zu den Zöllen abgeben. Trump hatte vor zwei Wochen Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium in Höhe von 25 und 10 Prozent angekündigt, die am Freitag in Kraft treten sollen.

Die EU hält die Tarife für regelwidrig und hatte für diesen Fall gedroht, Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder zu verhängen. Um den Handelskrieg zu verhindern, waren diese Woche der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Handelskommissarin Cecila Malmström zu Verhandlungen nach Washington gereist.

Im Handelsstreit will Trump inzwischen offenbar stärker als bisher beabsichtigt China in die Mangel nehmen. Er stellt im Laufe des Tages ein Maßnahmenpaket vor, das vor allem auch dem Diebstahl geistigen Eigentums einen Riegel vorschieben soll. Das Paket von Zöllen und anderen Strafmaßnahmen könnte laut US-Medien einen Umfang von bis zu 50 Milliarden Dollar haben.

Quelle: n-tv.de