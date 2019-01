Seit neun Jahren bereits boomt Deutschland - doch zuletzt fällt das Wachstum vergleichsweise mager aus. Finanzminister Scholz versucht jedoch, Sorgen vor einem Abschwung zu zerstreuen. Gleichzeitig sieht er die heimische Wirtschaft vor großen Herausforderungen.

Deutschland ist nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz trotz eines geringeren Wirtschaftswachstums "weit weg von einer Rezession". "Unserer Wirtschaft geht nicht die Puste aus", sagte der SPD-Politiker und Vizekanzler im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Wirtschaft wachse nach wie vor, wenn auch etwas langsamer als zuletzt.

Die Beschäftigungsquote in Deutschland sei riesig, hob der Finanzminister hervor: "Bald 45 Millionen Erwerbstätige haben wir - ein Rekord." Allerdings stünden Deutschland internationale Herausforderungen ins Haus, deren Auswirkungen nicht abzuschätzen seien, warnte Scholz und verwies auf den Brexit sowie die noch nicht gelösten Handelskonflikte. "Keiner weiß, wie all das ausgehen wird", sagte Scholz.

Mit Blick auf die Steuereinnahmen unterstrich der Finanzminister, dass "die schönen Zeiten vorüber" seien. "Wenn sich das Wirtschaftswachstum verringert, müssen wir uns darauf einstellen", sagte der SPD-Politiker. Er werde allerdings weiter an der Politik der "Schwarzen Null" festhalten und "Haushalte aufstellen, die keine neuen Schulden vorsehen".

Milliarden-Überschuss im Haushalt

Der Bund hat im vergangenen Jahr angesichts der robusten Konjunktur einen Haushaltsüberschuss von 11,2 Milliarden Euro erzielt. Allerdings hatte Scholz bereits nach Bekanntwerden der Zahlen vor rund einer Woche betont, dass in den nächsten Jahren keine ähnlich hohen Überschüsse zu erwarten seien, da die "fetten Jahre" vorbei seien.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 1,5 Prozent zu, nach einem Wachstum von jeweils 2,2 Prozent in den beiden Jahren zuvor. Laut Einschätzungen von Experten ist Deutschland allerdings nur knapp an einer Rezession vorbeigeschlittert. Von einer solchen sprechen Experten, wenn das BIP zwei Quartale in Folge sinkt. Nach dem Minus von 0,2 Prozent im Sommer-Quartal rechnet das Statistische Bundesamt jedoch nun mit einer leichten Erholung im letzten Jahresviertel 2018.