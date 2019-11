Geheim-Gespräche am Wochenende

Die 48-Stunden-Streikaktion des Kabinenpersonals ist überstanden: Bei Deutschlands größter Fluggesellschaft können Passagiere und Besatzungen in der Nacht auf Samstag zum Normalbetrieb zurückkehren. Hinter verschlossenen Türen wird verhandelt.

Der zweitägige Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo bei der Lufthansa ist beendet. Nach 48 Stunden sei der Ausstand vorbei, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft am frühen Samstagmorgen. Am Freitag waren wie schon tags zuvor Hunderte Flüge ausgefallen, Zehntausende Reisende blieben am Boden.

Die Gewerkschaft Ufo hatte die Lufthansa-Kerngesellschaft seit dem frühen Donnerstagmorgen bestreikt. Die Airline musste daher insgesamt 1500 Flüge streichen. An beiden Streiktagen galt ein Sonderflugplan. Rund 200.000 Passagiere waren betroffen.

Ufo und Lufthansa wollen nun über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts für die rund 21.000 Flugbegleiter bei der Lufthansa beraten. Beide Seiten haben aber striktes Stillschweigen zu Details vereinbart. Dem Vernehmen nach sollen die Gespräche bereits am Sonntag an einem geheimen Ort beginnen.

Man brauche die Vertraulichkeit, um schwierige juristische Fragen auszuräumen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Wenn wir schlichten, muss das Ganze juristischen Halt haben."

Die Lufthansa vollzieht mit den angepeilten Gesprächen mit Ufo eine Kehrtwende: Sie hatte über Monate dem Ufo-Vorstand die Vertretungsberechtigung abgesprochen und jegliche Verhandlungen abgelehnt. Ufo-Sprecher Nicoley Baublies sagte, man hoffe am Wochenende auf eine Annäherung - und hatte zugleich gedroht: "Wenn's nicht klappt, müssen wir am Montag verkünden, dass es weitere Streiks gibt".

Die Arbeitnehmerseite fordert höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem gesamten Konflikt geht es aber Beobachtern zufolge hauptsächlich vor allem um die Frage, ob Ufo überhaupt Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann. Im Hintergrund steht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bereit, um mit dem Dax-Konzern ebenfalls über Tarifkonditionen für das Kabinenpersonal zu verhandeln.

Die Lufthansa wies vorsorglich daraufhin, dass auch nach dem Streikende noch mit Beeinträchtigungen im Flugverkehr gerechnet werden muss. Auch für Samstag sind demnach noch einige Flugausfälle zu erwarten, da Maschinen und Crews nicht an den richtigen Einsatzorten sind. "Ab dem 9.November gilt bei Lufthansa wieder der reguläre Flugplan", teilte die Fluggesellschaft mit. Dabei könne es noch zu "leichten Einschränkungen" kommen. Reisende, die für diesen Tag Lufthansa-Flüge gebucht haben, sind aufgerufen, sich vor der Abreise online über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.