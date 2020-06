Die Staatshilfen für die deutsche Wirtschaft kommt im Ausland gut an.

Die Wirtschaft liegt in vielen Ländern durch die Corona-Krise brach. Die Versuche von Regierungen weltweit die Schäden abzufedern, fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Ein Land sticht laut eines Videobloggers besonders positiv hervor: Deutschland.

Mehr als eine halbe Million Menschen haben sich den knapp vier Minuten langen Clip bereits angeschaut: "Wie Deutschland Corona geschlagen hat" nennt der israelische Videoblogger Nuseir Yassin das Video, das seit dem 27. Mai bereits mehr als eine halbe Million Menschen gesehen haben. Seine Facebook-Seite "Nas Daily", auf dem er das Video veröffentlichte, zählt mehr als sieben Millionen Follower. Darin feiert der 28-Jährige, der einen Abschluss der US-Eliteuniversität Harvard hat, Deutschland für seine schnellen Staatshilfen in der Corona-Krise.

Yassin begründet seine Behauptungen mit einigen Beispielen, die die Bundesregierung im Zuge des Corona-Hilfspaket Anfang April beschloss. Darunter fällt der Kündigungsschutz von Mietern, die durch Einkommensverlusten ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Auch die Steuerbefreiung durch den Staat bis zum nächsten Jahr listet der Videoblogger auf. Yassins Bruder, der eine kleine Zahnarztpraxis in Deutschland führt, erzählt in dem Video, wie er innerhalb von drei Tagen 15.000 Euro von der Regierung bekam, um seine Praxis zu retten. "All das", sagt Yassin, "hat Deutschland innerhalb von Wochen auf den Weg gebracht - nicht Monaten oder Jahren".

Für den Videoblogger steht fest: Kein anderes Land hat seinen Bürgern so schnell und effektiv geholfen wie Deutschland. Das Video ist nur ein Beispiel, wie die Bundesrepublik in der Corona-Krise gelobt wird. Das US-Magazin "CNN Business" ist der Meinung, dass Deutschland schneller als andere Länder in Europa auf die Schäden des Coronavirus reagierte. Das von der Bundesregierung eingeführte Rettungspaket im Wert von bis zu 750 Milliarden Euro sei laut CNN "das größte weltweit beschlossene". Das Wirtschaftsportal "Bloomberg" schreibt, die Zahlungen der Direkthilfe seien entgegen dem Ruf des Landes, ganz unbürokratisch und unerwartet schnell auf den Konten der Unternehmer gelandet.

"Schnellster Erholungskurs der Welt"

Insgesamt kostet die Corona-Pandemie den deutschen Staat bislang fast 300 Milliarden Euro. Mit dem kürzlich beschlossenen Konjunkturpaket kommen jetzt nochmal 130 Milliarden Euro hinzu. Doch obwohl Deutschland im Ausland als Vorbild glänzt, gibt es hierzulande auch kritische Stimmen. Das Konjunkturpaket sei kein "mutiger Impuls", moniert die FDP. Manches "geht in die richtige Richtung, vieles ist aber inkonsequent und teurer als nötig", sagte Generalsekretärin Linda Teuteberg. Vereinzelte Kritik kommt auch von Wirtschaftswissenschaftlern. Zweifel wurden unter anderem an der Wirkung der Mehrwertsteuer-Senkung und der höheren Förderung für Elektroautos laut.

Im Ausland erhält Deutschland trotz aller Kritik viel Anerkennung. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Wirtschaftslage in anderen Ländern im Vergleich noch schlechter ist. Auch das Krisen-Management von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in der Corona-Krise immer wieder gelobt. Videoblogger Yassin ist sich deshalb sicher, Deutschlands beschlossene Wirtschaftshilfen seien der "schnellste Erholungskurs der Welt".