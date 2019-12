Extreme Trockenheit wie hier 2018 am Rhein in Düsseldorf wird künftig wohl öfter vorkommen.

Waldbrände, Gletscherschmelzen und Hitzewellen: Die globale Erwärmung ist immer schwerer von der Hand zu weisen. Nun berichten UN-Meteorologen, dass seit Beginn der Temperaturauswertungen wohl kein Jahrzehnt heißer gewesen sei als das jetzige.

Die Jahre 2010 bis 2019 gehen nach Einschätzung der Vereinten Nationen mit größter Wahrscheinlichkeit als das heißeste Jahrzehnt in die Geschichte ein. Dies teilte die Uno bei der Weltklimakonferenz in Madrid mit. Das zurückliegende Jahrzehnt sei von "außerordentlicher Hitze, Gletscherschmelze und einem weltweiten Anstieg des Meeresspiegels" geprägt gewesen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO).

Allein im Jahr 2019 habe die Temperatur um 1,1 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900) gelegen, erklärte die WMO. Die Organisation verwies auf zahlreiche Waldbrände, Hitzeperioden und Wirbelstürme. 2019 zählt demnach voraussichtlich zu den drei heißesten Jahren seit 1850 - dem Beginn der systematischen Temperaturauswertungen. Die Einschränkung "mit größter Wahrscheinlichkeit" ist nötig, weil das Jahr noch nicht zu Ende ist. Seit den 1980er-Jahren sei jedes Jahrzehnt wärmer gewesen als das jeweilige davor, hieß es von der WMO.

"Wenn wir nicht dringend etwas unternehmen, steuern wir auf einen Temperaturanstieg von mehr als drei Grad bis Ende des Jahrhunderts zu, mit immer schädlicheren Folgen für die Menschen", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.

Ozeane werden ebenfalls immer wärmer

Wie die Organisation bereits am 25. November berichtete, nahm die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre weiter bedrohlich zu. Die CO2-Konzentration stieg binnen eines Jahres von 405,5 ppm (Teilchen pro Million Teilchen) auf einen Rekordwert von 407,8 ppm. Die Durchschnittstemperatur der Ozeane sei ebenfalls auf Rekordwert, zudem seien die Ozeane 26 Prozent saurer als zu Beginn der Industrialisierung.

Die zweiwöchige Weltklimakonferenz war am Montag in Madrid mit Appellen zum raschen Umsteuern in der Klimapolitik eröffnet worden. Die Menschheit müsse wählen zwischen dem Weg der "Hoffnung" und dem der "Kapitulation" beim Klimaschutz, sagte UN-Generalsekretär António Guterres vor Vertretern aus 196 Staaten sowie der EU. Bei der 25. UN-Klimakonferenz sollen ehrgeizigere Klimaschutzpläne vorbereitet werden. Kommende Woche werden dort Minister aus vielen Ländern erwartet. Ende November hatte das Europaparlament in Straßburg den Klimanotstand für Europa ausgerufen.