In Schalen werden in Laboren Viren und Bakterienstämme gezüchtet, um weitere Erkenntnisse darüber zu gewinnen.

Durch Zufall entdecken Mediziner in Frankreich ein bisher unbekanntes Virus. Sie finden es in der Leber einer Patientin, die mit Hepatitis zu kämpfen hat. Nun wird über die Herkunft des neuen Krankmachers und die Infektionsquelle gerätselt.

Mediziner des Necker-Enfants Malades Hospitals in Paris haben mit Kollegen der Veterinärmedizin ein bisher unbekanntes Virus entdeckt. Der Erreger, der in der Leber einer Patientin aufgespürt wurde, war offenbar an einer Hepatitis-Erkrankung der Frau beteiligt. Die Entdeckung des neuen Virus kam für die Mediziner und Medizinerinnen völlig überraschend, schreiben die Fachleute in einem Bericht des Pasteur Institutes Paris.

Demzufolge kann das neu entdeckte Virus den sogenannten Circoviren zugerechnet werden. Dabei handelt es sich um eine Familie kleiner, hochresistenter Viren, die erstmals 1974 in verschiedenen Tierarten identifiziert wurden. Bei den damit infizierten Tieren hatten die Erreger zu Atemwegs-, Nieren-, Haut- und Fortpflanzungsproblemen geführt. Das Aufstöbern eines Tiervirus beim Menschen passiert in Europa nur sehr selten. Das bislang unbekannte Virus wurde vorläufig mit dem Kürzel HCirV-1 benannt. Der Fall einer ersten Infektion mit HCirV-1 beim Menschen wurde im Fachblatt "Emerging Infectious Diseases" veröffentlicht.

Zufällig entdeckt

Die 61-jährige Patientin hatte 17 Jahre zuvor eine Herz-Lungen-Transplantation. Aufgrund der Transplantation und der Behandlung mit Immunsuppressiva sowie hochdosierter Steroide, die wegen einer Abstoßungskrise verordnet worden waren, wurde die Patientin engmaschig medizinisch überwacht. Dabei wurde eine chronische Hepatitis mit wenigen Symptomen entdeckt. Die Ärzte wollten nun wissen, wie es zu dieser Hepatitis gekommen war. Sie entnahmen für die Ursachensuche eine Leberprobe. Diese wurde im März 2022 in einem dafür spezialisierten Labor untersucht - auch genetisch.

Die aus der Probe gewonnenen RNA-Sequenzen wurden analysiert und mit denen bereits bekannter Mikroben verglichen. "Das Ziel ist es, unter allen erhaltenen Sequenzen interessante Sequenzen zu identifizieren, was einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht!", erklärt der Virologe und Studienleiter Marc Eloit laut Pasteur Institut. Nachdem Tausende von RNA-Sequenzen abgeglichen worden waren, erkannte das Forschungsteam, dass es sich um eine zuvor unbekannte Art des Circovirus handelte. Die Gene dieses Virus stimmten lediglich bis zu 70 Prozent mit bekannten Vertretern der Circoviren überein. Da die Fachleute keine andere virale oder bakterielle RNA fanden, kommen sie zu dem Schluss, dass das neue Virus auch die Ursache für die Hepatitis der Patientin darstellt.

Gestützt wurde diese Vermutung durch die anschließende Untersuchung von Blutproben der Patientin, die wegen ihrer speziellen Krankheitsgeschichte zur Verfügung standen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten Blutproben, die zwischen 2017 und 2019 entnommen worden waren und fanden darin kein genetisches Material des neu entdeckten Circovirus. In jüngeren Proben hingegen wurden die Fachleute fündig. Die höchste Konzentration fanden die Forschenden in einer Probe von September 2021. Zudem konnten die Fachleute die Verbreitung der Viren in Leberzellen nachweisen. Den Angaben zufolge waren zwei bis drei Prozent der Leber der Patientin damit infiziert. Das wiederum deutet darauf hin, dass das neue Virus tatsächlich an der Hepatitis-Erkrankung der Frau beteiligt war.

Infiziertes Schweinefleisch als Infektionsquelle?

Wie es zu der Ansteckung bei der Frau gekommen ist, bleibt jedoch unklar. Die Patientin hatte keine Fernreisen unternommen. Wichtig ist diese Information, weil im nördlichen Eurasien und in Nordamerika Vielfraße leben, die der Familie der Marder angehören und als Wirte für bestimmte Circoviren bereits identifiziert wurden. Und auch die Katzen der Frau, deren Stuhl auf Circoviren getestet worden waren, fielen als Überträgerinnen aus. Denkbar ist allerdings, dass sich die Patientin beim Verzehr von befallenem Fleisch mit dem Virus infiziert hat. Denn sogenannte Porcine Circoviren haben sich in den letzten Jahrzehnten in der Schweinemast ausgebreitet. Doch die tatsächliche Infektionsquelle bei der betroffenen Patientin ist noch unbekannt, ebenso, ob es einen Zusammenhang zwischen der Infektion und der Behandlung mit Immunsuppressiva gibt.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten nun daran, den Ursprung des Virus zu identifizieren. Sie haben nach ihrer Entdeckung einen spezifischen PCR-Test entwickelt, der für die Diagnose von Hepatitis unbekannter Ursache zur Verfügung steht. An einem Blut-Test wird gearbeitet.