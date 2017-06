Panorama

Für Vaterschaftstest: Maler Dalí wird aus dem Grab geholt

1989 starb der surrealistische Künstler Salvador Dalí. Fast drei Jahrzehnte später soll sein Leichnam exhuminiert und untersucht werden. Pilar Abel behauptet, Dalís Tochter zu sein. Ihr fehle nur der Schnurrbart, ansonsten sei sie ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.

Fast drei Jahrzehnte nach dem Tod des legendären spanischen Künstlers Salvador Dalí sollen für einen Vaterschaftstest seine sterblichen Überreste exhumiert werden. Eine Richterin in Madrid ordnete die Exhumierung an. Es soll überprüft werden, ob der weltbekannte Künstler der leibliche Vater einer Frau aus Katalonien ist. Die Frau aus Girona will erreichen, als Tochter Dalís anerkannt zu werden.

Die Richterin habe "die Exhumierung des Leichnams des Malers Salvador Dalí angeordnet, damit Proben seiner Überreste entnommen werden können und geprüft werden kann, ob er der biologische Vater einer Frau aus Girona ist", erklärte die Pressestelle des Gerichts. Die Überprüfung der DNA des Leichnams sei nötig, weil es keine anderen biologischen Überreste des Malers gebe. Die richterliche Anordnung könne allerdings angefochten werden.

Zu der Frau machte das Gericht abgesehen von ihrem Namen Pilar Abel keine weiteren Angaben. Spanischen Medien zufolge war ihre Mutter eine Hausangestellte des Künstlers. Die 1956 geborene Wahrsagerin klagt gegen den Spanischen Staat, dem Dalí bei seinem Tod alles hinterlassen hat. Ihre Mutter, so Abel, habe oft von der Liebschaft mit dem Künstler im Jahr 1955 gesprochen und ihr gesagt, er sei ihr Vater."Mir fehlt nur der Schnurrbart", ansonsten sei sie ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, findet Abel. Bestünde die Verwandtschaft, müsste ihr wohl ein Teil des Erbes zugesprochen werden.

Dalí, der mit seinen surrealistischen Bildern weltberühmt wurde, stammte aus der Region im Nordosten Spaniens. Der Künstler starb am 24. Januar 1989 im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in seinem katalanischen Geburtsort Figueres. Er litt angeblich Zeit seines Lebens an einer Vagina-Phobie.

