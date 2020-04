Mit dem SUV GV80 hat Genesis, die Nobeltochter von Hyundai, bereits ein erstes eindeutiges Signal an die deutschen Premiumhersteller gesendet. Jetzt soll mit der Coupé-Limousine G80 ein weiteres Segment besetzt werden.

Die Anleihen, die bei den Premiumherstellern genommen worden sind beim G80 gut zu erkennen. (Foto: Genesis)

Wie in Zeiten der globalen Corona-Krise vielerorts üblich, hat auch die Hyundai-Nobeltochter Genesis ihre neue Luxuslimousine G80 im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz enthüllt. Die Neuauflage soll in naher Zukunft als Konkurrent zu Audi A7, Mercedes CLS und BMW 5er auch in Deutschland an den Start gehen.

Mit fast fünf Metern Länge fährt der G80 ganz klar in der Oberklasse. Neben den imposanten Abmessungen zeichnen den Koreaner in der Seitenansicht eine lange Motorhaube sowie eine langgestreckte Dachlinie aus, die in einem Stummelheck endet, womit er in den Proportionen schon ziemlich dicht am Mercedes CLS dran ist. Natürlich gehören zu einem standesgemäßen Auftritt mindestens 20-Zoll-Räder, ein mächtiger Chromkühlergrill mit Wabengitterstruktur und ein markantes LED-Leuchtendesign.

Stilechtes Interieur

Das Interieur des Genesis G80 macht einen sehr wertigen Eindruck. (Foto: Genesis)

Im Innenraum bietet der Viertürer ein sehr klares und stilecht eingerichtetes Interieur. Chrom- und Alu-Applikationen, Holzdekors und reichlich Leder sorgen auch hier für die nötigen Standards der Klasse. Wie nicht anders zu erwarten, kommen im Cockpit große Displays zum Einsatz. Hinterm Lenkrad sind es 12,3 Zoll (31,24 cm), während sich der Touchscreen im Armaturenbrett auf 14,5 Zoll (36,83 cm) erstreckt. Hinzu kommt ein großes Head-up-Display, dass alle fahrrelevanten Daten in das Sichtfeld des Fahrers projiziert.

Um den G80 weiterhin Oberklassen tauglich zu machen hat Genesis ihm etliche neuen Assistenzsysteme unters Blech gezaubert. Wie bei Mercedes und BMW gibt es einen Autobahn-Assistenten, der automatisch Abstand hält und auf Blinksignale selbständig die Spur wechselt. Die Technik soll dank künstlicher Intelligenz lernen und so ihre Regelkünste an die Fahrweise des Fahrers anpassen können. Weitere Features sind ein aktiver Tot-Winkel-Kollisionsassistent sowie ein Einparkassistent. Der kann den Luxusliner auch in die Parklücke schieben, wenn der Fahrer sich außerhalb des Fahrzeugs befindet.

Starke Treibsätze

Lange Motorhaube, abfallende Dachlinie und ein Stummelheck sind auch beim Genesis G80 die Zutaten für eine schnittige Coupé-Limousine. (Foto: Genesis)

Genesis bietet für den G80 drei Motoren an. Welches der Kraftpakte in welchem Markt angeboten wird, steht noch nicht final fest. Die beiden Benziner, ein 2,5-Liter-Vierzylinder und ein 3,5-Liter-V6, leisten 304 PS beziehungsweise 380 PS. Alternativ ist ein 2,2-Liter-Diesel mit 210 PS verfügbar. Die Kraftverteilung erfolgt serienmäßig über eine 8-Gang-Automatik. Wer will, kann die Gänge aber auch über Schaltwippen am Lenkrad einlegen. Der G80 steht auf einer Heckantriebsplattform, alle Motoren sind mit Allrad kombinierbar. Der V8, den es noch im Vorgänger gab, wird es für den G80 nicht mehr geben.

In Korea ist die Luxuslimousine bereits erhältlich, in der zweiten Jahreshälfte 2020 sollen Nordamerika, Russland, Australien und der Mittlere Osten folgen. Die Markteinführung in Europa dürfte sich noch hinziehen. Ursprünglich war der Start der Marke schon 2019 geplant wurde dann aber mit der Begründung, dass man gegen die etablierten Premiumhersteller keine Chance hätte, wieder abgeblasen. Zu welchen Preisen der G80 hierzulande an den Start gehen wird kann nur gemutmaßt werden. In den USA steht das Vorgängermodell in der Grundausstattung für 43.000 US-Dollar zum Kauf. Ein solcher Preis wäre natürlich ein Kracher.