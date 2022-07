Statt eines strahlenden Lächelns zeigt Cathy Hummels ihren Fans auf Instagram nur einen starren Blick in die Leere. "Ich schaffe es jeden Tag mehr loszulassen", schreibt das Model unter den Post. In einem Interview verrät sie, was die traurigen Bilder mit ihrem Sohn zu tun haben.

Cathy Hummels teilte kürzlich bei Instagram die Ergebnisse eines Fotoshootings. Auf den Bildern sieht das Model jedoch äußerst traurig aus. "What do you see? Ich sehe 'MICH'. Ich weiß nicht, ob ich die Bilder von mir besonders schön finde, aber das bin ich. Bisschen müde von den letzten Tagen, aber glücklich. Ich schaffe es jeden Tag mehr loszulassen", schrieb die 34-Jährige dazu. Der "Bild"-Zeitung erklärt sie nun, was hinter den nachdenklichen Bildern und Worten steckt.

"Mein Junge hatte einen großen Auftritt und ich konnte aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Die Erlebnisse mit unserem Kind gibt uns niemand wieder", sagt Hummels und bezieht sich damit auf ihren Sohn Ludwig. Die junge Mutter war mit einem TV-Dreh und einem Job für ein Modelabel anderweitig beschäftigt. Auch Ludwigs Vater Mats Hummels habe den Auftritt verpasst. "Es so wichtig, dass am besten beide Elternteile die wichtigen Momente mit ihrem Kind teilen können. Weder ich noch Mats waren dabei. Das hat mich traurig gemacht", berichtet die Influencerin.

Ihr Beitrag sollte eine wichtige Botschaft an ihre Followerinnen und Follower senden. "Mir ist es wichtig, den Menschen auch zu zeigen, wenn nicht alles eitel Sonnenschein ist. So geht es mir, so geht es allen. Das ist normal. Nicht normal ist diese immer perfekte Welt, die man sonst in den Medien sieht", betont Hummels. Jede berufstätige Mutter würde das kennen. "Jeder soll zu allen Gefühlen stehen können und sich nicht verstecken müssen", richtet sich Hummels abschließend an ihre Fans.

Cathy und Mats Hummels heirateten 2015. Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig kam im Januar 2018 zur Welt. Hummels ist neben ihrer Arbeit als Model immer wieder als Moderatorin tätig. Kürzlich moderierte sie das RTL ZWEI-Format "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand".