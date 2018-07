Unterhaltung

FDP-Chef frisch verliebt: Christian Lindner hat eine neue Freundin

Christian Lindner ist nicht länger alleine. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Trennung von seiner Frau bestätigt der FDP-Vorsitzende in einem Interview: Ja, er habe eine neue Freundin. Die Partnerin an seiner Seite hat mit seiner Ex etwas gemeinsam.

Der FDP-Bundesvorsitzende und Fraktionschef Christian Lindner hat eine neue Frau an seiner Seite. "Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben", bestätigte der 39-Jährige dem Magazin "Bunte". Am Sonntag wurde das Paar in der Düsseldorfer Innenstadt zusammen fotografiert. Beim romantischen Abendessen in Lindners Stammlokal hätten die beiden nur Augen füreinander gehabt, schreibt das Blatt.

Bei Lindners "Franca" handelt es sich dem Magazin zufolge um die 28-jährige Franca Lehfeldt, die "BWL, Hotel- und Marketingmanagement in Montreux und München studiert" hat und beim TV-Sender RTL arbeitet. Bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele am heutigen Mittwoch soll das Paar laut "Bunte" den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt geplant haben. Für Mitte August sei ein gemeinsamer Urlaub am Mittelmeer gebucht, heißt es unter Berufung auf das Umfeld der beiden.

Christian Lindner war seit 2011 mit der 46-jährigen Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Das Paar hatte sich im April "freundschaftlich getrennt", wie es damals über den gemeinsamen Anwalt erklären ließ.

Quelle: n-tv.de