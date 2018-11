Unterhaltung

"Starboy"-Idee geklaut?: Comic-Autor verklagt The Weeknd

The Weeknd veröffentlicht passend zu seinem "Starboy"-Album einen Comic rund um den neuen Superhelden. Das bringt ihm jetzt Ärger ein, denn die Idee soll er dem Autor Eymen Talasazan gestohlen haben. Der hat Klage eingereicht.

Im September 2016 veröffentlichte The Weeknd mit "Starboy" einen seiner größten Hits, für den er mit den Franzosen von Daft Punk zusammenarbeitete. Sein zwei Monate später erschienenes Album trägt denselben Titel. Im Video zur Single wird nach einer tödlichen Eröffnungsszene aus The Weeknd sein neuer Alter Ego "Starboy".

Passend dazu kam 2017 ein Comic-Band bei Marvel namens "The Weeknd presents Starboy" auf den Markt. Autor des Buchs ist Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt. Darin muss "Starboy" die Menschen in der Stadt Alphatron von Bösewicht Jack "The Chef" Smiley erlösen. Das alles soll sich der Kanadier allerdings nicht selbst ausgedacht haben.

Das behauptet zumindest Eymen Talasazan, ein Comic-Autor, der nun Klage gegen den Musiker eingereicht hat. Er sagt, er habe das Comic-Universum um "Starboy", das The Weeknd in dem Buch präsentiert, bereits 2014 erschaffen und darüber sogar schon mit dem eben verstorbenen Marvel-Mann Stan Lee gesprochen. Allerdings soll er 2017 auch mit The Weeknds Team über die Comic-Adaption von "Starboy" verhandelt haben.

Schadenersatz gefordert

Der Autor lässt über seinen Anwalt jedoch mitteilen, dass es nie zu einer Zusammenarbeit kam. Talasazan hätte "Starboy" als Marke anmelden wollen, um den Comic ohne den Musiker veröffentlichen zu können, doch das habe The Weeknd nicht gepasst. Wenig später kam dann dessen Band auf den Markt. In der Klage geht es nun um eine einstweilige Verfügung, laut der die Verbreitung des Comics von The Weeknd gestoppt werden soll. Zudem will Talasazan Schadenersatz geltend machen.

Privat dagegen läuft es für The Weeknd gerade ziemlich rund. Eben erst ist seine Freundin, das Model Bella Hadid, zu dem 28-Jährigen gezogen. Laut "New York Post" bewohnen die zwei jetzt ein 470 Quadratmeter großes Penthouse in Manhattan mit vier Schlafzimmern, vier Badezimmern und privater Außenanlage. Seit einiger Zeit wird zudem über eine bald anstehende Verlobung spekuliert.

