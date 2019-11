Erst kürzlich plauderte ein Star der amerikanischen Variante der TV-Show "Bachelorette" über seine Liebschaft mit Demi Lovato - diese hielt danach wohl nicht mehr lange. Die Sängerin selbst zeigt sich auf Instagram nun mit einem neuen Mann an ihrer Seite.

Demi Lovato hat offenbar eine neue Liebe gefunden. Auf Instagram postete die 27-Jährige ein Spiegel-Selfie mit dem Model Austin Wilson und kommentierte es mit einem Herz-Emoji. Auch Wilson selbst postete ein Selfie der beiden auf Instagram. "Meine Liebe", schrieb er schlicht darunter.

Anfang November trat Demi Lovato erstmals seit ihrer Überdosis im Juli 2018 wieder außerhalb ihrer eigenen sozialen Medien öffentlich in Erscheinung. "Ich liebe mich heute so wie ich bin", erklärte die Sängerin laut dem "Hollywood Reporter" beim "Teen Vogue Summit" in Los Angeles. Wenn sie heute in den Spiegel sehe, erblicke sie "eine Kämpferin" und jemanden, der "viel überwunden hat". Lovato ist momentan beschäftigt: Seit einigen Monaten ist sie Teil der neuen Staffel der Erfolgsserie "Will and Grace".

Erst Ende Oktober soll Demi Lovato ihre Romanze mit Mike Johnson, einem Star der amerikanischen Variante der TV-Show "Bachelorette", beendet haben, wie "E! News" berichtete. Die Beziehung hielt demnach nur einen Monat. Man habe die Kennenlernphase "einfach auslaufen lassen". Zuvor war Lovato bis zum Juni 2016 sechs Jahre lang mit dem aus der Serie "Die wilden Siebziger" bekannten, zwölf Jahre älteren, Schauspieler Wilmer Valderrama liiert.