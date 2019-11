Würdest du dir nicht wünschen, dass deine Feundin so heiß wie ich wäre? Rund 14 Jahre ist es her, dass die Pussycat Dolls mit Textzeilen wie diesen die Fantasien beflügelten. Nun meldet sich die Band um Frontfrau Nicole Scherzinger zurück. Nur ein Miezekätzchen fehlt bei der Reunion.

"Don't Cha!", "Buttons", "I Don't Need A Man": Nach Auflösung der Band 2009 geben die Pussycat Dolls im nächsten Jahr wieder ihre größten Hits zum Besten.

Angeführt von Nicole Scherzinger tourt die Gruppe um die weiteren Mitglieder Ashley Roberts, Kimberly Watt, Carmit Bachar und Jessica Sutta zunächst durch englische und irische Konzerthallen. Scherzinger postete in den sozialen Netzwerken eine Grafik mit den Shows, die im April 2020 unter anderem in Dublin, Manchester und London geplant sind. Dazu schrieb die 41-Jährige: "Ich bin so begeistert, mitteilen zu können, dass wir zurück sind, Baby!"

Melody Thornton hält sich raus

Wer mitgezählt hat, wird bemerkt haben, dass eine der ursprünglich sechs Sängerinnen jedoch auf der Bühne fehlen wird: Melody Thornton hat sich dagegen entschieden, wieder mit ihren einstigen Mitstreiterinnen auf Tour zu gehen.

Scherzinger attestierte einem Comeback bereits vor Kurzem in der TV-Show von Jonathan Ross "gute Chancen". Auch die Reunion einer anderen ehemaligen Girlgroup könnte eine Rolle gespielt haben: Ashley Roberts sagte vor der Tour-Ankündigung, dass das Comeback der Spice Girls für sie "erstaunlich" und zugleich "inspirierend" gewesen sei.

Eher zufällig dürfte die Parallele sein, dass auch bei der Wiedervereinigung der Spice Girls eine aus der Reihe tanzte. Schließlich wollte - wie nun Thornton bei den Pussycat Dolls - in dem Fall auch Victoria Beckham nicht auf die Bühne zurückkehren.

Premiere bei "X Factor"?

Ihren ersten Auftritt zu fünft sollen die Pussycat Dolls schon am 30. November haben. Dann findet in London das Finale der britischen Ausgabe der Castingshow "X Factor" statt. Nicole Scherzinger sitzt dort in der Jury - und dürfte wohl innerhalb der Show vom Jurypult auf die Bühne wechseln.

Die Pussycat Dolls waren 1995 ursprünglich als burleskes Tanzensemble ins Leben gerufen worden. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte auch Schauspielerin Christina Applegate, vielen bekannt als "Kelly Bundy" aus der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie". Später entwickelte sich die Formation mit Scherzinger als Frontfrau zur Popgruppe, die Millionen Tonträger verkaufte.