Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ach was, Land ... Auf der ganzen Welt?! Eine Computer-Software soll das nun zweifelsfrei herausgefunden haben, mithilfe mathematischer Formeln. Die Schönste aller Frauen ist demnach - oh Wunder - ein Model.

Ob Laufsteg, Magazin-Cover oder Werbekampagnen: Bella Hadid ist ein weltweit gefragtes Model. Eine Computersoftware hat nun errechnet, dass Hadid sogar die schönste Frau der Welt ist. Das berichtet unter anderem die britische "Daily Mail". Das Gesicht des Models kommt laut der Analyse dem Goldenen Schnitt, einem Prinzip der ästhetischen Proportionen, besonders nahe.

Am Ende liegt die Schönheit aber immer noch im Auge des Betrachters. (Foto: imago images / ZUMA Press)

Julian De Silva, Leiter einer Fachklinik für plastische Chirurgie namens "Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery" in London, hat mit seiner neu eingeführten Computersoftware "Golden Ratio of Beauty Phi" zahlreiche Star-Gesichter genauer unter die Lupe genommen und Abstände zwischen Augen, Augenbrauen, Nase, Lippen und Kinn auf Symmetrie gemessen. Bella Hadid landete mit 94,35 Prozent Übereinstimmung auf dem ersten Platz und kommt demnach dem ästhetischen Ideal, das bereits in der griechischen Antike zum Tragen kam, besonders nahe.

Und wer ist am zweitschönsten?

Bei der Berechnung des Goldenen Schnitts teilt man eine Strecke in zwei Teile, wobei sich der kleinere Teil zum Größeren so verhalten muss, wie der große Teil zur gesamten Länge der Strecke. Auf Platz zwei der schönsten Frauen steht Sängerin Beyoncé (92,44), gefolgt von "Aquaman"-Schauspielerin Amber Heard (91,85) sowie den Popstars Ariana Grande (91,81) und Taylor Swift (91,64) sowie Model Kate Moss (91,05).

Die 23-jährige Bella Hadid stammt aus Washington. Seit ihrem 16. Lebensjahr arbeitet sie als Model. Unter anderem lief sie schon für Chanel, Tommy Hilfiger und das Dessous-Label "Victoria's Secret" über den Laufsteg. Ihre ein Jahr ältere Schwester Gigi Hadid ist ebenfalls als Model tätig.

Dass Bella Hadids Schönheit ganz natürlich ist, bezweifeln übrigens viele. Verglichen mit älteren Aufnahmen sieht ihr Gesicht heute doch sehr verändert aus. Anzunehmen ist etwa, dass sie sich die Nase korrigierten ließ. Bella Hadid bestreitet dies jedoch. Ihren Angaben zufolge ist an ihr alles "echt".