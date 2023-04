Nach zwei langjährigen Beziehungen genießt Supermodel Emily Ratajkowski wieder die Phase des romantischen Kennenlernens. Dass dabei die ganze Welt zuschaut, findet die 31-Jährige "bizarr". Trotzdem würde sie es nicht anders haben wollen.

Supermodel Emily Ratajkowski sorgte erst vor rund einem Monat für globale Schlagzeilen, als sie in einem von unbekannter Seite aufgenommenen Video Musik-Superstar Harry Styles zu küssen schien. Im Gespräch mit der spanischen "Vogue" bezeichnete die 31-jährige Mutter eines kleinen Sohnes das gewaltige mediale Interesse an ihrem Liebesleben jetzt als "bizarr". Wörtlich sagte Ratajkowski: "Es ist sehr bizarr, gewisse Erfahrungen zu machen, von denen im Anschluss die ganze Welt weiß, und die jeder kommentiert".

Ratajkowski erklärte zudem, dass sie sich gegenwärtig nach einer dreijährigen sowie einer vierjährigen Beziehung zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in einer "Dating-Phase" befinden würde. Das gewaltige allgemeine Interesse hierfür würde das Model "nicht überraschen, aber es ist ein winziger Teil meines Lebens. Der größte Teil meines Lebens dreht sich um meinen Sohn und meine Arbeit", so Ratajkowski. Diese Themen würden jedoch nicht im gleichen Maße für Schlagzeilen sorgen.

Die allgegenwärtige "Invasion" ihrer Privatsphäre nennt Ratajkowski in dem Interview "überaus hart", betont jedoch auch im gleichen Atemzug, dass sie ihre Freiheit ebenfalls sehr zu schätzen wisse, und nicht für ein Plus an Privatsphäre und ein zurückgezogeneres Leben aufgeben wolle. "Ich will weiter New York ausquetschen, einen Ort, von dem ich immer geträumt hatte", auch wenn das hieße, "dass Artikel, Tweets oder TikToks über mein Privatleben auf eine ungenaue Art gemacht werden".

Erst vor wenigen Wochen berichtete Ratajkowski mit einem Augenzwinkern über ihr neues Leben als Single. In einem Interview sagte sie, sie sei "definitiv" nicht auf der Suche nach Männern, betonte aber auch mit einem Schmunzeln: "Obwohl, ja. Weißt du, manchmal passieren Dinge einfach."