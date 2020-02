Liebes-Comeback bei Gigi Hadid und Zayn Malik. Die 24-Jährige bestätigt die Gerüchte, dass sie und der Sänger wieder zusammen sind. Auf Instagram postet das Model ein vielsagendes Foto. Es lässt vermuten, seit wann zwischen ihnen wieder was läuft.

Gigi Hadid und Zayn Malik ("Talk To Me") sind offiziell wieder ein Paar. Nachdem erst im vergangenen Januar die Gerüchte-Küche zu brodeln begann - die beiden wurden gemeinsam in New York gesichtet - bestätigt das Model nun ihr Liebes-Comeback auf ihrem zweiten Instagram-Account "gisposable". Dort postete sie pünktlich zum Valentinstag ein Foto von dem 27-Jährigen.

"Hey Valentinsschatz. Z auf der Farm" schreibt die 24-Jährige etwa unter dem Polaroid von dem Sänger, der samt Mütze und dicker Winterjacke auf einer Wiese in idyllischer Umgebung posiert. Dazu verrät Hadid, dass das Foto im Dezember 2019 geschossen wurde. Zu jenem Zeitpunkt begannen etwa auch erste Gerüchte um eine Versöhnung durch zahlreiche Boulevard-Quellen zu kursieren.

Nicht zum ersten Mal feiern Hadid und Malik eine Liebes-Reunion. Zu einem ersten Liebes-Aus kam es im März 2018. Auch damals wurde kurz nach der Trennung um ein Beziehungs-Comeback spekuliert.

Im Oktober 2018 machte Hadid dem ehemaligen One-Direction-Mitglied dann eine öffentliche Liebeserklärung via Instagram. Anfang 2019 gab es schließlich erneut Berichte über eine Trennung, die allerdings unkommentiert blieben.