Unterhaltung

Ein bisschen "Oh ...": Hat Roberto Blanco seinen Text vergessen?

Jeder Schlagerfan kennt den Text von "Ein bisschen Spaß muss sein". Ausgerechnet Roberto Blanco scheint sich während einer Silvestergala allerdings nicht mehr an die Strophen zu erinnern. Oder gibt es einen anderen Grund für den Aussetzer?

Das gesamte Publikum bei der ARD-Silvestershow stimmt mit ein, als Schlagerstar Roberto Blanco den Refrain seines berühmtesten Hits "Ein bisschen Spaß muss sein" singt. Als die erste Strophe folgen soll, setzt der 80-jährige Sänger an mit "Heute Nacht…". Doch statt "… feiern wir, machen durch bis um vier" ruft er mehrmals nur "Oh!" und stimmt einfach noch einmal den Refrain an.

Auch die zweite Strophe singt Blanco nicht. Hat er den Text seines mit Abstand größten Hits nach 45 Jahren und Tausenden von Aufführungen vergessen? Viele Nutzer in den sozialen Netzwerken glauben das. Die "Bild"-Zeitung spekuliert, dass es auch einen anderen Grund für den Aussetzer gegeben haben könnte: Die ARD könnte genau das von ihm verlangt haben - "um die Zuschauer nicht mit zu viel Text zu verwirren".

Der Stimmung unter den Schlagerfans in der Halle in Graz scheint die kuriose Performance jedenfalls keinen Abbruch getan zu haben. Und zudem beweist der Aussetzer, dass das Schlagerurgestein Blanco im Gegensatz zu manch anderen Sängern live ohne Playback singt.

Quelle: n-tv.de