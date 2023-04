Heidi Klum zeigt sich ihren mehr als zehn Millionen Instagram-Followern gerne sexy. Zu Ostern schickt sie freizügige Grüße im Stil eines "Playboy Bunnys". Für ihre Kinder gibt es unterdessen wohl eine ganz klassische Ostereiersuche.

Ohne viele Worte, dafür mit einem sexy Schnappschuss, grüßt Heidi Klum ihre Fans zu Ostern. Ähnlich wie ein "Playboy Bunny" präsentiert sich das Model auf Instagram. Für das Foto zeigt sich Klum oben ohne - mit Häschenohren, Kussmund und nur im knappen Bikini-Höschen vor einem Pool.

Zu dem Bild setzt die 49-Jährige ein Herzchen-, Hasen- und Sonnen-Emoji, weiter kommentiert sie es nicht. Ihre rund 10,7 Millionen Followerinnen und Follower können ihr hingegen keine Ostergrüße schicken. Die Kommentarfunktion hat das Model ausgestellt. Auch wie oft der Beitrag mit einem "Like" versehen wurde, kann nur Heidi Klum sehen. Fest steht jedoch: Das Foto gefällt einigen ihrer Follower, darunter auch vielen Stars. So hat zum Beispiel Brigitte Nielsen einen "Like" da gelassen, wie auch Tanja Szewczenko, Frauke Ludowig, Caroline Beil oder auch Palina Rojinski.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Klum leicht bekleidet und in aufreizender Pose zeigt. Das Model postet gerne sexy Bilder von sich. Doch was sagen eigentlich Klums Kinder zu ihren freizügigen Posts auf Social Media? Ihre Tochter Leni Klum, die seit ein paar Jahren selbst als Model arbeitet und in der Öffentlichkeit steht, hat eine klare Meinung zu den Bildern ihrer Mutter. "Ich finde es cool", hatte sie in der Vergangenheit gegenüber RTL betont.

Im Hause Klum wird allerdings nicht nur sexy geposted, sondern wie in vielen anderen Familien an Ostern auch, Eier gesucht. Klum teilte nur kurze Zeit später einen kurzen Clip, der offenbar ihre Kinder Henry, Johan und Lou zeigt. Drei Teenager sitzen in dem Video mit dem Rücken zur Kamera, Klum ruft auf Englisch: "Auf die Plätze, fertig los. Osterjagd, auf geht's!" Die drei springen auf und suchen offenbar ganz klassisch nach versteckten Ostereiern. Tochter Leni ist anscheinend nicht dabei.